À LA UNE DU 23 FéV 2026
[18:58]FC Nantes : laminé par le FC Barcelone, Castro prend cher du côté de Levante
[18:39]OM : Beye contraint d’envoyer Hojbjerg en tribunes !
[18:20]ASSE Mercato : une piste surprenante pour un poste stratégique
[17:54]FC Barcelone : Laporta balance 70 ans de corruption du Real Madrid !
[17:29]Stade Rennais : Ménès confirme des joueurs en mission contre Beye (OM)
[17:17]OM Mercato : énorme rebondissement pour Pavard !
[16:44]Stade Rennais Mercato : 3 clubs anglais visent aussi Avom (FC Lorient), Haise à la rescousse
[16:22]RC Lens : sans Monaco, le Racing serait l’égal du FC Barcelone !
[16:04]PSG Mercato : Osimhen (Galatasaray) offert sur un plateau pour l’après-Dembélé !
[15:43]Real Madrid : la décision scandaleuse de l’UEFA dans l’affaire Vinicius Jr – Prestianni
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Ménès confirme des joueurs en mission contre Beye (OM)

Par Raphaël Nouet - 23 Fév 2026, 17:29
💬 Commenter
Pierre Ménès grimaçant dans les tribunes du Parc des Princes.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Pour Pierre Ménès, il ne fait pas de doute que le réveil du Stade Rennais depuis deux matches est lié à la volonté des Rouge et Noir de montrer à Habib Beye, aujourd’hui à l’OM, qu’il se trompait sur eux.

Vainqueur à Auxerre (3-0) dimanche, le Stade Rennais opère un retour sensationnel depuis qu’Habib Beye a été limogé. Car avant la balade bourguignonne, il y a également eu une victoire de prestige sur le PSG (3-1). Deux performances qui tranchent avec les quatre défaites d’affilée et les douze buts encaissés avant que Beye ne soit renvoyé. Interrogé sur la question par un supporter, Pierre Ménès a confirmé que les cadres rennais avec qui l’entraîneur était en conflit veulent forcément lui prouver qu’il s’est trompé sur leur compte…

« Des joueurs avaient envie de la mettre un peu dans la gueule à Beye »

« A l’évidence, il y avait un problème entre Beye et pas mal de cadres du Stade Rennais. Ajouté à cela que le match suivant son départ était contre le PSG, face à qui la motivation était décuplée, il y a eu des joueurs comme Merlin, comme Samba, bien évidemment, comme Blas qui avaient envie de la mettre un peu dans la gueule à Beye. C’est aussi dans ce sens-là qu’il peut y avoir des chocs psychologiques dans le football. Parfois, c’est parce qu’un nouveau coach arrive, parfois c’est parce qu’un coach s’en va… »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

La méthode autoritaire de Beye doit maintenant s’exporter à Marseille, où le vestiaire est encore plus sous tension que celui de Rennes. Les Bretons, eux, font connaissance avec Franck Haise, dont la personnalité a été louée par tous à Lens et même à Nice, où cela s’est pourtant mal terminé…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)
08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)
15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)
22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Stade RennaisOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais