Pour Pierre Ménès, il ne fait pas de doute que le réveil du Stade Rennais depuis deux matches est lié à la volonté des Rouge et Noir de montrer à Habib Beye, aujourd’hui à l’OM, qu’il se trompait sur eux.

Vainqueur à Auxerre (3-0) dimanche, le Stade Rennais opère un retour sensationnel depuis qu’Habib Beye a été limogé. Car avant la balade bourguignonne, il y a également eu une victoire de prestige sur le PSG (3-1). Deux performances qui tranchent avec les quatre défaites d’affilée et les douze buts encaissés avant que Beye ne soit renvoyé. Interrogé sur la question par un supporter, Pierre Ménès a confirmé que les cadres rennais avec qui l’entraîneur était en conflit veulent forcément lui prouver qu’il s’est trompé sur leur compte…

« Des joueurs avaient envie de la mettre un peu dans la gueule à Beye »

« A l’évidence, il y avait un problème entre Beye et pas mal de cadres du Stade Rennais. Ajouté à cela que le match suivant son départ était contre le PSG, face à qui la motivation était décuplée, il y a eu des joueurs comme Merlin, comme Samba, bien évidemment, comme Blas qui avaient envie de la mettre un peu dans la gueule à Beye. C’est aussi dans ce sens-là qu’il peut y avoir des chocs psychologiques dans le football. Parfois, c’est parce qu’un nouveau coach arrive, parfois c’est parce qu’un coach s’en va… »

La méthode autoritaire de Beye doit maintenant s’exporter à Marseille, où le vestiaire est encore plus sous tension que celui de Rennes. Les Bretons, eux, font connaissance avec Franck Haise, dont la personnalité a été louée par tous à Lens et même à Nice, où cela s’est pourtant mal terminé…

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)