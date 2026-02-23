Revue de presse : Haise sans limites au Stade Rennais, Kantari (FC Nantes) soulagé d’être déterré, Puel (OGC Nice) met en garde Kombouaré (Paris FC)

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Franck Haise (Stade Rennais) déjà tourné vers Toulouse

Le Stade Rennais s’est facilement imposé hier sur le terrain d’Auxerre (3-0) pour la première de Franck Haise. Mais l’ancien lensois n’a pas tiré la couverture à lui. « Mes débuts ne sont pas très importants. Ce qui compte, c’est que l’équipe soit dans la continuité de ce qu’elle a montré vendredi dernier (victoire 3-1 contre le PSG). Globalement, on a correctement maîtrisé le match mais on peut faire mieux, notamment l’utilisation du ballon dans le premier quart d’heure. On avait travaillé un certain nombre de choses dans l’animation défensive. Les joueurs souhaitent des repères donc on a essayé d’en donner un maximum. Et dans l’animation offensive, on a fait quelques toutes petites modifications, sur le fait d’étirer un peu le bloc auxerrois, mais rien de forcément très particulier. » Et à lui d’ajouter… « L’équipe a toujours eu de la qualité, il y a eu des bonnes périodes et des moins bonnes dans l’année. L’important, c’est d’avoir de la régularité dans ce que l’on propose. Je ne vais pas regarder ce qu’il y a devant ni ce qu’il y a derrière, il faut regarder ce que l’on est capable de faire sur les onze derniers matches, à commencer par celui qui arrive contre Toulouse. Il reste trop de temps et l’on a des choses à ancrer. »

Kantari ne s’enflamme pas au FC Nantes

Sur son terrain, le FC Nantes a mis fin à sa mauvaise série en s’imposant face au Havre (2-0) hier. Les Canaris peuvent remercier le Havrais Zouaoui, qui les a mis sur orbite en marquant contre son camp dès la 3e minute. Revenu de MLS cet hiver, Ganago a inscrit le but du break en fin de première mi-temps, sur penalty. Ce succès permet au FC Nantes, toujours 17e, de revenir à hauteur d’Auxerre, 16e et barragiste. Une bonne bouffée d’air pour Ahmed Kantari, de plus en plus critiqué et menacé. « C’est une spirale qui est cassée, a commenté le coach du FC Nantes. Dans le football, les dynamiques sont importantes. La dynamique de travail, elle, a toujours été positive. Les joueurs ne se cachent pas et bossent la semaine, même s’ils n’arrivent pas toujours à reproduire en match ce qu’ils font à l’entraînement. C’était dur de ne pas être récompensé de quelques points qui auraient été mérités. Mais le mérite, dans le foot, est parfois aléatoire. Maintenant il n’y a pas d’enflammade. On n’a gagné qu’un match. Je le répète, on est dans une mission commando. Là, il faut vite penser à la récupération, on reste sur notre ligne de conduite. Il y a 24 heures on était enterré, on ne va pas fanfaronner ! »

Puel pense que Nice devra lutter jusqu’au bout

Après avoir mené 2-0 puis 3-1, l’OGC Nice a dû se contenter d’un match nul hier contre Lorient (3-3). Un résultat qui frustre Claude Puel. «Ça fait mal de ne pas être récompensé à la hauteur de l’investissement des joueurs et de la qualité de nos matches, a regretté l’entraîneur de Nice.Vu le déroulement du match, en ayant mené de deux buts, avoir eu la balle de 4-2 et se faire égaliser ainsi, ça fait très mal. C’est notre faute, on est en supériorité numérique sur l’action, on ne doit pas concéder cette situation. On a fait un gros match mais on n’a pas été assez solide jusqu’à la dernière seconde. On va batailler jusqu’au bout pour se maintenir. On va récupérer, digérer, évacuer cette énorme frustration et se projeter sur le prochain match à Paris FC, où on sera prêt».