À LA UNE DU 20 FéV 2026
Stade Rennais : à peine arrivé, Haise annonce une mauvaise nouvelle et prend une décision forte

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 16:10
En conférence de presse avant le match du Stade Rennais à l’AJ Auxerre, Franck Haise a fait le point sur son groupe et a désigné son capitaine.

Franck Haise, officiellement nommé entraîneur du Stade Rennais le 18 février, n’aura pas de temps pour s’adapter tranquillement. Il dirigera son premier match dès ce dimanche sur la pelouse de l’AJ Auxerre, marquant le début de son mandat. Présent à la presse pour se présenter il y a deux jours, il a de nouveau rencontré les journalistes vendredi pour faire le point sur son effectif.

Côté blessures, Jérémy Jacquet (épaule), Przemysław Frankowski (mollet) et Glen Kamara (cheville) seront absents pour ce déplacement. En revanche, Abdelhamid Aït Boudlal a repris l’entraînement et pourrait être disponible, tandis qu’Alidu Seidu reste incertain pour ce match.

Inquiétude pour Jacquet, Rongier reste capitaine

Ludovic Blas, absent de l’entraînement pour raisons personnelles, pourra quant à lui participer à la rencontre. Concernant Jérémy Jacquet, qui rejoindra Liverpool cet été, un retour avant la fin de saison n’est pas garanti. Des discussions sont en cours entre le club anglais et le SRFC pour déterminer la meilleure marche à suivre pour la santé du joueur et son futur.

Malgré ces nouvelles mitigées, Franck Haise a confirmé que Valentin Rongier resterait le capitaine de l’équipe. Une décision forte mais logique, le milieu de terrain ayant su se faire accepter des supporters malgré son passé au FC Nantes, renforçant ainsi son autorité sur le terrain depuis son arrivée l’été dernier.

