PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : Rongier et Merlin encore traînés dans la boue à cause du FC Nantes

Rongier et Merlin à Rennes
Bastien Aubert
20 novembre 2025

Pour les supporters nantais, voir deux joueurs formés à la Jonelière enfiler le maillot rennais reste un choc difficile à digérer. Alors que la tension ne retombe toujours pas entre les deux rivaux, Jordan Veretout, lui-même pur produit du FC Nantes, a pris la parole et livre un avis sans détour. Dans ce contexte bouillant, sa lucidité sur le football moderne frappe par sa justesse… et sa sincérité.

Le contexte : deux transferts qui secouent Nantes

Le dernier mercato n’a pas épargné les cœurs jaunes et verts : Valentin Rongier et Quentin Merlin, enfants du club, ont rejoint le Stade Rennais. Un passage chez le voisin honni qui, au-delà de l’aspect sportif, touche à l’identité même du FC Nantes. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les tribunes grondent encore à l’évocation de ces départs, tant les symboles sont forts.

Merlin, latéral gauche de 21 ans, et Rongier, milieu central désormais expérimenté, affichent tous deux une présence affirmée avec leur nouveau club. Malgré des performances solides en Ligue 1 – deux passes décisives chacun sur la saison – leur transfert a laissé un goût amer chez de nombreux fidèles à La Beaujoire.

Jordan Veretout : « Je peux comprendre les supporters »

Jordan Veretout n’a jamais caché son attachement au club qui l’a façonné. Interrogé sur cette double signature qui a fait couler tant d’encre à l’Est, le milieu d’Al-Arabi SC reste sur un fil, entre empathie et réalisme :

Quand on sait le poids du derby de l’Ouest et combien le FC Nantes est un club formateur, le malaise des fans devient palpable. Pour mieux cerner la vision de Veretout sur les bouleversements du marché, il suffit de lire :

« Je peux comprendre les supporters. Quand on a été dans un club formateur comme Nantes, c’est le derby. Maintenant, il faut savoir que le foot aujourd’hui, il est différent d’avant aussi. Pour trouver un club, c’est très compliqué. Il n’y a pas cinquante opportunités non plus. S’ils ont fait ce choix-là, c’est que c’était le meilleur choix qu’ils avaient à ce moment-là. Le foot a changé aujourd’hui, mais je peux comprendre les supporters. Je pense que les clubs, le mercato… Tout est un peu différent. »

Un regard lucide sur l’évolution du football moderne

Le football n’est plus celui des années 2000. Pour un jeune professionnel, même formé localement, le marché s’avère bien moins prévisible. Veretout souligne la rareté des « bons créneaux » : la stabilité, parfois, doit laisser place à l’opportunité, même si elle porte les couleurs du rival.

Cette réalité se vérifie aussi chez Merlin, dont l’ascension fulgurante et la valorisation à 15 millions d’euros en 2025 n’ont pas empêché une décision contestée. Le constat est partagé pour Rongier : une trajectoire à la hausse puis une stabilisation logique, quitte à traverser le périphérique, ce qui reste toujours difficile à accepter pour la base nantaise.

Ce professionnalisme forcené, nourri par les chiffres et la compétition entre clubs, explique en partie le ressenti des supporters. Mais il ne l’atténue jamais. Ceux qui veulent creuser la question des transferts, leurs coulisses et l’attachement des joueurs à leur club formateur, trouveront d’autres perspectives autour de la possible relance de Veretout dans l’Hexagone.

Un parcours entre passion nantaise et réalité du métier

Derrière ses mots mesurés, on devine ce que représente Nantes pour Veretout. Lui aussi a affronté le casse-tête de la fidélité et de la nécessité de bâtir une carrière, passant par la Loire puis s’illustrant dans des clubs qui n’étaient pas toujours les favoris du public nantais – de Saint-Étienne à Marseille, en passant par Lyon.

Son passage dans ces différentes équipes, parfois concurrentes sur le terrain et dans l’histoire, montre bien que le parcours d’un joueur n’a rien d’une ligne droite. D’ailleurs, Veretout en avait déjà parlé après son expérience lyonnaise, évoquant certaines frustrations et l’évolution de ses choix professionnels – un éclairage intéressant à retrouver via son bilan de saison à l’OL.

Aujourd’hui, du Qatar, il reste marqué par cette formation nantaise qui a forgé son identité. S’il salue la passion des supporters, il rappelle que sous le maillot – qu’il soit jaune ou rouge – se cachent avant tout des trajectoires humaines, faites de compromis, de passion et d’ambitions. Une vérité, parfois douloureuse, mais incontestable dans le monde moderne du football.

FC NantesMercatoStade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
PSG...

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !

Par Louis Chrestian
FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !

Par Louis Chrestian
Rongier et Merlin à Rennes
FC Nantes...

Stade Rennais : Rongier et Merlin encore traînés dans la boue à cause du FC Nantes

Par Bastien Aubert
FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?

Par Louis Chrestian
OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !
OM...

OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !

Par Louis Chrestian
OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?
Mercato...

OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !
FC Barcelone...

FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !

Par Laurent Hess
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a un chouchou avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Pablo Longoria (OM)
Ligue 1...

OM : Longoria mène un chantier colossal qui va révolutionner tout le club 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Yamal fait encore scandale… en boîte de nuit ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ en janvier !

Par Bastien Aubert
Greenwood et De Zerbi à l'OM
Ligue 1...

OM : Greenwood perdu, De Zerbi a commis l’irréparable avant Nice !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la Ligue 2 ne veut plus de Lucas Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Vue du Roazhon Park lors du match entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg.
Ligue 1...

Stade Rennais : la planète foot aura les yeux rivés sur le Roazhon Park samedi

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : OM, PSG, FC Barcelone… quelle serait la meilleure destination pour Tati ?

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann sur la pelouse du Bernabeu avant un match de NFL.
Mercato...

OM Mercato : les mots forts de Griezmann sur son avenir

Par Raphaël Nouet
Cazim Suljic sous le maillot de l'ASNL lors d'un match à Marcel-Picot.
AS Nancy Lorraine...

ASSE : un Nancéien va réaliser un rêve en jouant dans le Chaudron

Par Raphaël Nouet
Harry Kane déçu lors d'un match de la sélection anglaise.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone peut dire adieu à Harry Kane après cette crasse au Bayern !

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi lors de la cérémonie des CAF Awards.
Ligue 1...

PSG : Achraf Hakimi décroche une récompense prestigieuse

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Ligue 1...

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Par Raphaël Nouet
La joie d'Alejandro Grimaldo après un but avec Leverkusen contre Paderborn.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone fonce sur un chouchou de Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Par Raphaël Nouet
Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
ASSE...

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet