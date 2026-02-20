Stade Rennais : Franck Haise face à un dilemme qui inquiète les supporters !

L’arrivée de Franck Haise sur le banc rennais a ravivé un espoir chez les supporters bretons. Réputé pour sa finesse tactique et sa capacité d’adaptation, l’ancien coach lensois doit pourtant déjà faire face à une question brûlante : quel système de jeu adopter pour relancer un Stade Rennais en quête d’identité ?

Une lassitude autour de la défense à trois

Ces dernières saisons, les supporters rennais ont vu défiler plusieurs entraîneurs adeptes de la défense à trois : Julien Stéphan, Jorge Sampaoli, puis plus récemment Habib Beye.

Un choix tactique qui, à force d’être répété, a fini par susciter une véritable fatigue dans les tribunes.

Le passage d’Habib Beye, en particulier, a laissé un goût amer. Ses compositions ont souvent été jugées rigides, voire bornées, par une partie du public rouge et noir, lassée de voir l’équipe enfermée dans ce schéma défensif.

Cette frustration n’est d’ailleurs pas propre à Rennes. À Marseille, de nombreux supporters ont également exprimé leur agacement face à l’entêtement de Roberto De Zerbi avec une défense à trois… ironie du sort, c’est justement Habib Beye lui aussi adepte de ce système à Rennes qui occupe désormais le banc phocéen.

FRANCK HAISE NE VIENT PAS AVEC TA DÉFENSE À 3 !!!



Stephan, Sampaoli et Beye on déjà prouvés que ce système est NUUUUUUL — BMB (@B_ambou) February 13, 2026

Franck Haise, l’homme de l’équilibre ?

Face à ce contexte, Franck Haise avance avec prudence. L’entraîneur refuse de s’enfermer dans un dogme tactique et se veut avant tout pragmatique, fidèle à ce qui a fait sa réussite.

« À la formation, je n’ai pas joué une fois à 3 ou à 5, je ne suis pas un dogmatique. Aujourd’hui, cet effectif a la qualité pour jouer à 3 quand tout le monde est là, mais aussi à 4. »

Un discours qui se veut rassurant, mais qui souligne aussi toute la complexité de son dilemme : satisfaire des supporters échaudés par la défense à trois tout en exploitant au mieux les qualités de son effectif.

« Je ne suis pas un dogmatique ! »



Interrogé sur sa préférence pour une défense à 3, Franck #Haise l’assure, il est capable et ne s’interdit pas de jouer à 4 derrière (bien qu’il n’ait pratiquement jamais joué avec ce système).



Reverra-t-on le 4-2-3-1 ? Réponse ce WE. #SRFC https://t.co/gyp3Nm0Dks — Alexandre Martel (@alex_martel__) February 18, 2026

Un choix décisif pour la suite de la saison

Plus qu’un simple débat tactique, la décision de Franck Haise pourrait rapidement devenir un marqueur fort de son mandat.

Choisir de revenir à une défense à quatre serait perçu comme un signal fort envoyé aux tribunes. Persister avec une défense à trois, même modulable, nécessiterait en revanche des résultats rapides pour convaincre.

Une chose est sûre : à Rennes, l’ère Haise commence sous haute surveillance. Et son premier grand test ne se jouera peut-être pas seulement sur le terrain… mais bien sur le tableau noir.