Stade Rennais Mercato : Jérémy Jacquet savoure son arrivée à Liverpool

Le Stade Rennais et Liverpool ont levé le voile sur l’un des plus gros transferts du mercato d’hiver. Jérémy Jacquet s’est engagé hier chez les Reds pour un montant vertigineux de 72 millions d’euros. À seulement 20 ans, le jeune défenseur français rejoint ainsi la prestigieuse Premier League, mais il finira la saison avec le club breton.

Pour le Stade Rennais, c’est la confirmation du statut de club formateur, capable de pousser ses talents jusqu’au très haut niveau continental. Jacquet, déjà considéré comme la nouvelle pépite du football français, franchit une étape déterminante de sa jeune carrière. Émotion et ambition se mêlent autour de ce transfert, qui marquera à coup sûr la saison.

Jacquet honoré d’être un Red

Juste après l’officialisation de son transfert, hier soir, Jérémy Jacquet n’a pas caché son émotion. « Je suis honoré de signer à Liverpool, l’une des plus grandes institutions de football au monde. » Son choix, mûrement réfléchi, incarne à la fois la gratitude pour son développement à Rennes et l’excitation de découvrir l’élite anglaise la saison prochaine.

Dernier défi avant le grand saut vers Liverpool : Jacquet souhaite conclure en beauté son passage au Stade Rennais. « Il était très important pour moi de bien conclure mon aventure en Rouge et Noir, dans mon club formateur, mon club de cœur », explique le défenseur.

Pour cette deuxième partie de saison, l’ambition est claire : transmettre son énergie, porter le club, partager une ultime expérience forte avec ses coéquipiers et le public breton. L’émotion est palpable chez ce jeune joueur qui veut laisser une empreinte durable avant de s’envoler vers l’Angleterre à l’aube de la saison 2026/2027. Ce transfert, déjà historique par son montant, pour le SRFC, propulse Jérémy Jacquet parmi les plus grands espoirs actuels du football français.