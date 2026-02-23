Annoncé dans le viseur du Stade Rennais cet hiver, le milieu de terrain camerounais Arthur Avom (FC Lorient) est désormais suivi par des clubs anglais.

Cet hiver, une rumeur avait fait état d’un intérêt du Stade Rennais pour Arthur Avom. Le milieu de terrain camerounais de 21 ans est arrivé à Lorient en provenance de son pays natal à l’été 2023 pour évoluer dans un premier temps avec la réserve. Douze mois plus tard, il intégrait les professionnels. Et aujourd’hui, il est titulaire chez les Merlus, même si Olivier Pantaloni n’hésite plus à le sortir du onze depuis une blessure à une cheville en début d’année. Il n’empêche que son potentiel a sauté aux yeux des recruteurs rennais, qui devaient faire avec la concurrence du Club Bruges et de Fenerbahçe.

Rennes a des arguments à faire valoir

Mais ça, c’était avant. Selon Ekrem Konur, trois clubs anglais suivent désormais les prestations d’Avom. Il s’agit de Leeds, Everton et Crystal Palace. Strasbourg serait également sur le coup, sachant que les Alsaciens sont désormais dans le giron de BlueCo, propriétaire de Chelsea, qui valide leur recrutement. Cela fait donc une sacrée concurrence pour le Stade Rennais dans ce dossier à 9 M€ (selon Transfermarkt). Mais Konur précise que les Rouge et Noir ont un avantage partagé avec Strasbourg, à savoir un environnement familier (la Ligue 1) et la possibilité de jouer davantage que s’il signe dans un club de Premier League.

En outre, le Stade Rennais semble reparti fort dans la course à l’Europe, après ses victoires sur le PSG (3-1) et à Auxerre (3-0). Une place en Europa League ou, au pire, en C4, faciliterait le recrutement, qu’il s’agisse d’Arthur Avom ou d’autres joueurs… En outre, la capacité de Franck Haise à faire exploser certains joueurs (Clauss, Fofana, Bamba) sera forcément un atout dans la manche du SRFC.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)