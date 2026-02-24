Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le vestiaire du FC Barcelone a livré des confidences inédites. Lors de leur apparition très remarquée dans une émission espagnole, Pedri et Ferran Torres ont levé le voile sur l’exigence du nouvel entraîneur, la force du collectif catalan… et dévoilé une admiration inattendue pour Kylian Mbappé.

Avec l’arrivée de Hansi Flick, la discipline a changé de dimension au FC Barcelone. Les deux internationaux n’ont pas hésité à évoquer l’ambiance dans le vestiaire, marquée par la rigueur de l’Allemand. Désormais, le moindre retard n’est plus pardonné : dix minutes d’écart le jour du match et la sanction grimpe jusqu’à 40 000 € d’amende. Une manière pour le technicien d’ancrer une culture d’excellence dans un groupe encore jeune et en reconstruction.

Cette sévérité n’altère pourtant pas l’état d’esprit. Au contraire : elle resserre le groupe autour des leaders et stimule le collectif, renforcé par quelques journées de repos bienvenues, preuve d’un équilibre recherché et assumé.

Pedri et Ferran Torres, entre complicité et ambition

La complicité entre Pedri et Ferran Torres ne fait plus aucun doute. En partageant les coulisses de leur quotidien, les deux joueurs illustrent la solidarité à l’œuvre au Barça cette saison. Le retour de Pedri après blessure a d’ailleurs nourri une nouvelle dynamique, conscient du rôle majeur joué par le milieu dans l’organisation et la créativité offensive du club.

Pour sa part, Ferran Torres affiche une saison en nette progression avec 12 buts en 23 matchs de Liga, confirmant qu’il incarne aujourd’hui une des valeurs sûres de l’effectif. Son engagement et sa polyvalence sur le front de l’attaque catalane sont des atouts précieux pour le collectif barcelonais.

L’aveu choc : Pedri miserait sur Mbappé pour Barcelone

C’est LA révélation marquante de l’émission : interrogés sur le joueur qu’ils rêveraient de voir signer au Barça, Pedri et Ferran Torres n’ont pas hésité. S’ils pouvaient attirer un élément du Real Madrid, leur choix se porterait sans détour sur Kylian Mbappé. Un aveu qui résonne fort et qui démontre toute l’admiration des Blaugranas pour le capitaine des Bleus, considéré comme le profil idéal pour renforcer le club catalan.

Cet hommage appuyé à l’attaquant français, relayé par les médias spécialisés (tels que 90min), traduit l’ambition de Pedri et sa vision du Barça de demain. Même si l’arrivée de Mbappé chez le grand rival reste purement hypothétique, ce choix en dit long sur l’exigence de la relève catalane.

Barça : quels changements à venir en attaque ?

Si Robert Lewandowski pourrait quitter la Catalogne prochainement, le Barça anticipe déjà l’avenir de sa ligne offensive. Des rumeurs insistantes évoquent l’intérêt pour Julián Álvarez alors que les dirigeants scrutent le marché pour apporter du sang neuf et viser de nouveaux sommets. La réflexion autour du profil à recruter, symbolisée par la préférence affichée pour Mbappé, illustre la volonté du club de bâtir un projet encore plus offensif, à la mesure de ses ambitions historiques.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)