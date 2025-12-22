À LA UNE DU 23 DéC 2025
[00:00]OGC Nice : Madame Clauss prépare déjà l’avenir en 2026 
[23:30]FC Barcelone : le plan délicat pour ramener Ronald Araujo au top
[22:56]CAN 2025 : l’Égypte arrache la victoire contre le Zimbabwe, Mohamed (FC Nantes) décisif !
[22:25]FC Nantes : Concarneau est-il le match du déclic pour Kantari ?
[21:47]FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !
[21:14]ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement
[21:08]PSG : Safonov sort du silence après sa blessure
[20:45]OM Mercato : coup de théâtre pour Sofiane Diop (OGC Nice) ! 
[20:19]ASSE : déjà un coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[19:58]CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola
FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 21:47
💬 Commenter
Pedri (FC Barcelone)
Blessé lors du dernier match du Barça, Pedri devrait faire son retour pour le derby contre l’Espanyol Barcelone.

Déjà absent tout au long du mois de novembre en raison d’une déchirure musculaire, Pedri s’est de nouveau blessé au FC Barcelone. Victime cette fois-ci d’une gêne musculaire, le milieu de terrain espagnol a manqué le dernier match face à Villarreal (0-2). Mais que les supporters du Barça se rassurent, le numéro 8 des Blaugrana ne devrait pas être absent bien longtemps.

Pedri devrait être de retour pour le derby

Selon les informations de la chaîne de télévision catalane TV3, Pedri devrait revenir à l’entraînement après son retour de vacances, c’est-à-dire lundi prochain, et devrait, si tout se passe bien, être apte le 3 janvier prochain pour le premier match de 2026 face à l’Espanyol Barcelone, match comptant pour la 18e journée de Liga.

Cette saison, Pedri réalise probablement la meilleure saison depuis le début de sa carrière, lui qui a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues.

