FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !

Blessé lors du dernier match du Barça, Pedri devrait faire son retour pour le derby contre l’Espanyol Barcelone.

Déjà absent tout au long du mois de novembre en raison d’une déchirure musculaire, Pedri s’est de nouveau blessé au FC Barcelone. Victime cette fois-ci d’une gêne musculaire, le milieu de terrain espagnol a manqué le dernier match face à Villarreal (0-2). Mais que les supporters du Barça se rassurent, le numéro 8 des Blaugrana ne devrait pas être absent bien longtemps.

Pedri devrait être de retour pour le derby

Selon les informations de la chaîne de télévision catalane TV3, Pedri devrait revenir à l’entraînement après son retour de vacances, c’est-à-dire lundi prochain, et devrait, si tout se passe bien, être apte le 3 janvier prochain pour le premier match de 2026 face à l’Espanyol Barcelone, match comptant pour la 18e journée de Liga.

Cette saison, Pedri réalise probablement la meilleure saison depuis le début de sa carrière, lui qui a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues.