La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Auteur d’une excellente saison sous me maillot du FC Lorient, Pablo Pagis attise les convoitises en vue du mercato estival.

Pablo Pagis va bien enflammer le mercato estival. Après une saison remarquée sous les couleurs du FC Lorient, l’attaquant français attire désormais plusieurs grosses écuries de Ligue 1. Et la bataille s’annonce déjà féroce entre certains clubs majeurs du championnat.

La Ligue 1 s’arrache Pablo Pagis

Selon Le Télégramme, l’intérêt est confirmé pour Pablo Pagis du côté de l’OM, du Stade Rennais, du RC Lens mais aussi du Paris FC. Et Lorient a déjà fixé ses conditions. Les Merlus réclameraient environ 25 millions d’euros pour laisser partir leur attaquant, avec une formule estimée à 20 millions fixes plus 5 millions de bonus. Un montant très important… mais qui reflète la saison réalisée par Pagis. À seulement 27 matches disputés en Ligue 1 cette saison, l’attaquant lorientais a compilé 10 buts et 5 passes décisives. Des statistiques solides qui ont confirmé sa progression et surtout sa capacité à devenir un joueur décisif dans l’élite.

Son profil plaît énormément. Mobile, capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs et doté d’une grosse activité sans ballon, Pagis correspond parfaitement aux critères recherchés par plusieurs clubs français cet été. À l’OM, son nom pourrait notamment revenir avec insistance dans un contexte où l’avenir de Mason Greenwood reste extrêmement flou et où plusieurs mouvements offensifs sont attendus.

La Ligue des Champions décisive ?

Du côté du Stade Rennais, Franck Haise apprécierait son intensité et sa capacité à évoluer dans un football vertical et agressif. Le RC Lens, de son côté, surveille aussi le dossier pour continuer à renforcer son secteur offensif avant son retour en Ligue des Champions. Les Sang et Or avaient un coup d’avance il y a un mois…

Quant au Paris FC, le club parisien veut profiter de sa montée en puissance pour tenter des coups ambitieux sur le marché français. Le dossier s’annonce donc particulièrement disputé. Reste désormais à savoir si l’un de ces prétendants acceptera de s’aligner sur les exigences financières élevées du FC Lorient. Mais une chose paraît déjà certaine : Pablo Pagis sera l’un des noms chauds du prochain mercato de Ligue 1.