Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Endrick n’a pas posé ses valises à l’OL par hasard cet hiver. Derrière sa signature, une influence directe signée Mbappé et Camavinga, ses coéquipiers madrilènes, qui ont su peser au moment clé.

L’arrivée d’Endrick à l’OL marque un nouveau tournant pour le jeune Brésilien. Prêté par le Real Madrid jusqu’en 2026, il cherchait davantage qu’un simple temps de jeu : une vraie rampe de lancement avant la Coupe du monde.

Son adaptation a été instantanée. Déjà trois buts et une passe décisive en quatre matchs disputés, soit une implication directe sur près d’un but lyonnais sur trois. L’OL profite pleinement de la montée en puissance de son attaquant, recruté alors que sa valeur marchande avait connu des hauts et des bas.

Mbappé et Camavinga, des conseillers de poids

Si Endrick a choisi la Ligue 1, c’est aussi grâce à l’appui de ses partenaires du Real. Ils connaissent l’agressivité du championnat français et la capacité de Lyon à révéler les talents.

« Ils m’ont conseillé de rejoindre Lyon, c’est une grande équipe », confie-t-il à L’Équipe, reconnaissant envers Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga qui ont vécu la L1 de l’intérieur. Mbappé y a empilé 191 buts en 246 rencontres, tandis que Camavinga s’est aguerri à Rennes en découvrant la pression du haut niveau très jeune. À l’heure où la condition physique de la star française fait débat avant le sprint final, Endrick a pu bénéficier de l’expertise et du vécu de ses mentors madrilènes.

Des débuts déjà remarqués à l’OL

Le bilan lyonnais d’Endrick est éloquent : trois buts, une passe décisive, aucune sanction, et un statut de titulaire qui se confirme. L’OL l’a intégré au cœur d’une attaque ambitieuse, misant sur sa vitesse et sa prise d’initiative.

Sa part d’implication dans les résultats lyonnais est déjà considérable, et ses performances pourraient encore forcer le destin des Gones dans la course européenne. Les supporters qui veulent suivre plus en détail la saison lyonnaise peuvent retrouver les dernières analyses et matchs de l’OL en continu.

La Ligue 1, tremplin vers la Coupe du monde

Si Endrick a quitté l’ombre du Real Madrid, c’est d’abord pour ne pas manquer le train du Mondial 2026. Les conseils reçus ont pesé lourd : « Je les remercie pour les bons conseils », lâche-t-il, lucide sur l’importance d’un passage réussi en Ligue 1 pour convaincre le sélectionneur brésilien.

Au cœur d’un championnat reconnu pour son intensité et sa capacité à forger les champions, Endrick s’inscrit dans la lignée de ceux qui ont brillé avant de s’exporter. Un passage à Lyon, avec ses enjeux sportifs et médiatiques, s’impose pour les jeunes internationaux en quête de reconnaissance.

Endrick, un pari gagnant pour Lyon ?

Le jeune Brésilien incarne déjà le coup malin de ce mercato d’hiver. Inspiré par l’expérience de joueurs tels que Mbappé et Camavinga, il apporte sa fougue et son réalisme dans une équipe lyonnaise revitalisée.

Signé pour se préparer au Mondial, il trouve en Ligue 1 le contexte idéal pour hausser son niveau – et faire progresser Lyon. Son avenir à court terme est entre Rhône et Saône : la suite racontera si l’OL a réussi à révéler un futur incontournable du football mondial. Envie de suivre le prochain chapitre de la Ligue 1 et l’épopée lyonnaise ? Découvrez également l’actualité complète du championnat.