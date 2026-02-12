Real Madrid, équipe de France : grosse inquiétude pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé était aux abonnés absents ce jeudi à l’entraînement du Real Madrid…

Kylian Mbappé continue d’impressionner par ses buts au Real Madrid (38 buts en 31 matchs) mais ses gestes d’agacement et ses dérapages commencent à faire parler en Espagne. Après ses critiques au corps arbitral à Valence (2-0), la star française semble montrer des signes de frustration qui pourraient marquer la fin de son état de grâce. Ces comportements traduisent une frustration latente, probablement liée à la peur de connaître une nouvelle saison sans titres majeurs. Mbappé, qui enchaîne les performances spectaculaires, semble donc partagé entre excellence sportive et exaspérations répétées. Ses réactions, même si elles restent souvent symboliques, alimentent les débats en Espagne et donnent l’impression d’un joueur sous pression, conscient des attentes immenses placées sur lui. Il faut dire que Mbappé porte le Real sur ses épaules depuis le début de la saison, alors que les autres stars déçoivent et que Xabi Alonso a été poussé vers la sortie, remplacé par Alvaro Arbeloa, déjà sous le feu des critiques.

Mbappé se plaint toujours du genou gauche

Sauf que c’est sans lui que le Real Madrid pourrait disputer son prochain match, samedi en Liga face à la Real Sociedad. En effet, l’attaquant ne s’est entraîné ni hier ni ce jeudi, pour des douleurs au genou gauche. Et Mbappé est incertain pour la réception de la Real Sociedad samedi en Liga, a confirmé le Real Madrid à l’AFP. L’ancien parisien a effectué un “travail spécifique en salle” mercredi et jeudi, affirme une source au sein du club madrilène. “Nous attendons de voir s’il pourra s’entraîner vendredi”, ajoute-t-elle. L’absence du meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des champions serait évidemment un coup dur pour le Real. Et ses douleurs inquiètent aussi par rapport aux Bleus puisque le capitaine de l’équipe de France avait précipité son retour sur les terrains pour aider Real Madrid après une entorse du même genou fin 2025.