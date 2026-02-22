Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Pisté par le PSG depuis des mois, Michael Olise (24 ans) pourrait en être détourné par Kylian Mbappé (27 ans) et le Real Madrid au mercato.

Quel avenir pour Michael Olise ? Alors que toute l’Europe du football pensait que la nouvelle star des Bleus pouvait rejoindre le PSG cet été, Kylian Mbappé a décidé de frapper fort… au détriment de son ancien club actuel. Selon Fichajes, l’attaquant tricolore a suggéré au Real Madrid de faire de l’ailier du FC Bayern Munich sa priorité pour le prochain mercato.

Mbappé, maître des clés du Real Madrid ?

Mbappé verrait en Olise le partenaire idéal pour former un duo de rêve avec Vinícius Jr au Bernabéu. Et pour cela, il n’hésite pas à pousser la direction madrilène à revoir l’ensemble de sa stratégie offensive. Un véritable coup bas pour le PSG, qui pourrait voir sa cible privilégiée lui échapper cet été. Olise est un joueur clé pour le Bayern, ayant participé directement à 38 réalisations cette saison. Le club bavarois considère le joueur de 24 ans comme intransférable et son contrat court jusqu’en 2029. Pour le Real Madrid, convaincre Munich nécessiterait une offre astronomique, et un montage financier digne des plus grandes manœuvres de mercato.

Le PSG sur la touche pour Olise

Pendant ce temps, le PSG voit son plan offensif bousculé. Avec l’insistance de Mbappé pour voir Olise à Madrid, le club parisien pourrait perdre une cible de choix, alors que la concurrence européenne se fait déjà rude. L’été s’annonce explosif : le Real Madrid, poussé par Mbappé, veut frapper un grand coup, Olise est courtisé partout, et le PSG risque de rester sur le banc. Mbappé, en influençant directement le marché, pourrait bien écrire un nouveau chapitre du mercato… au détriment de son ancien club.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League