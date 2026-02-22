Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Luis Enrique a livré son analyse de la large victoire du PSG contre le FC Metz samedi au Parc des Princes (3-0) marquée par la sortie prématurée de Désiré Doué.

Le leader est de retour. Grâce à un succès net face au FC Metz (3-0), le PSG a repris les commandes du championnat. Une victoire autoritaire, maîtrisée, marquée par l’efficacité de Désiré Doué… Déjà auteur d’un doublé en Principauté lors du play-off aller de Ligue des champions, l’ailier tricolore a remis ça hier au Parc des Princes. Lancé parfaitement par Warren Zaïre-Emery, le Golden Boy a remporté son face-à-face avec Jonathan Fischer pour ouvrir le score et mettre Paris sur orbite. Un geste plein de sang-froid, un timing parfait, et une efficacité clinique.

Rien de grave pour Doué

Doué a confirmé sa montée en puissance au meilleur moment de la saison. Mais le PSG a retenu son souffle. Touché aux adducteurs, le jeune Parisien a cédé sa place à Ibrahim Mbaye dès la pause. Simple précaution, a-t-on rapidement assuré côté parisien. « C’est de la prévention, tout va très bien », a déclaré Luis Enrique au micro de Ligue 1+, avant de savourer le coup parfait au classement. « C’était très important de gagner. On a vu que Lens avait perdu, on a repris la première place. » Le message est clair : le PSG assume son statut. Et son joyau offensif va bien. Doué a d’ailleurs pu célébrer longuement avec le public du Parc. En interne, aucune inquiétude avant la réception de Monaco mercredi. « Il n’a rien », a même lâché Luis Enrique, catégorique.

Zaïre-Emery, le joueur qui a bluffé Luis Enrique

Mais s’il y en a un qui a véritablement marqué la soirée, c’est Warren Zaïre-Emery. Repositionné en sentinelle pour pallier l’absence de Vitinha, le titi du PSG a livré une prestation XXL. Récupérations, justesse technique, projection, intelligence dans les déplacements : un match total. Et son entraîneur n’a pas caché son admiration. « C’est Warren, c’est son style ! Il est partout, il joue partout, il est intelligent. La première chose que j’ai vu de Warren quand je suis arrivé ici, c’est sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Il est intelligent quand il a le ballon, il donne de la continuité, il fait des efforts physiques de très haut niveau, il peut jouer partout. C’est un joueur merveilleux et je suis très content de l’avoir. » Rarement Luis Enrique s’était montré aussi élogieux. Le technicien espagnol semble littéralement séduit par la maturité et la polyvalence de son milieu. La machine est lancée.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League