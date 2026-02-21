PSG – FC Metz (3-0) : Paris fait le job et repasse devant le RC Lens, Dro déçoit

Le PSG n’a pas eu besoin de forcer son talent face à la lanterne rouge messine (3-0). Grâce à cette victoire, il reprend la tête du championnat au RC Lens, battu par l’AS Monaco (2-3) à Bollaert.

Coincé entre deux matches de Champions League contre l’AS Monaco, ce match face à Metz représentait un enjeu majeur pour le PSG. En effet, la défaite surprise du RC Lens à domicile contre… l’ASM (2-3) plus tôt dans l’après-midi lui offrait la possibilité de reprendre les commandes de la Ligue 1. Malgré cela, Luis Enrique a fait tourner son effectif, titularisant Zabarnyi, Beraldo et Hernandez en défense, Zaïre-Emery et Dro au milieu ainsi que Ramos en attaque. En face, la lanterne rouge du championnat avait fait le pari de ne pas bétonner. Elle l’a rapidement regretté…

Trois buteurs parisiens habituellement critiqués pour leur maladresse

En effet, dès la 3e minute, Désiré Doué a ouvert le score sur une contre-attaque. Parti de son milieu de terrain, l’ailier a réalisé un contrôle aérien magnifique avant de tromper le gardien messin d’une pichenette. Plutôt maladroit ces dernières semaines, l’ancien Rennais a fait taire les critiques concernant son réalisme avec ce but. Largement dominateur, le PSG a attendu les arrêts de jeu de la première période pour se mettre à l’abri par Bradley Barcola (45e+3), autre Parisien critiqué pour son manque de réalisme. Et comme le hasard fait bien les choses, c’est Gonçalo Ramos qui a clos la marque à la 77e alors que lui aussi est régulièrement pointé du doigt pour sa maladresse.

Avec ces trois points, le PSG reprend deux longueurs d’avance sur le RC Lens, qui n’aura donc profité qu’une semaine de sa place de leader. Difficile de ressortir des points négatifs face à une opposition aussi faible mais on signalera que Dro Fernandez n’a pas été au niveau attendu. Le petit Espagnol, arrivé du FC Barcelone cet été, n’a remporté que 45% de ses duels alors que tous ses partenaires, hormis Ramos, culminent à plus de 70%. Très à l’aise tactiquement, il doit encore prendre la mesure de la dimension physique du championnat. Mais nul doute que cela viendra…

Le prochain rendez-vous pour les hommes de Luis Enrique sera mercredi, une nouvelle fois au Parc des Princes, contre l’AS Monaco. Après leur victoire 3-2 à Louis-II, les champions d’Europe voudront poinçonner leur billet pour les 8es de finale de la Champions League, qui reste leur objectif prioritaire de la saison. Mais ils trouveront une opposition ragaillardie par son brillant succès à Bollaert. L’ASM s’est imposée chez le désormais ancien leader de la Ligue 1 après avoir été menée de deux buts à l’heure de jeu. Malgré une nouvelle blessure (Diatta), elle est parvenue à inscrire trois buts en neuf minutes. Un potentiel offensif dont il faudra se méfier…

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League