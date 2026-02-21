Parmi les profils qui font vibrer le PSG en vue du mercato estival, un nom s’impose : Abde Ezzalzouli. L’ailier marocain du Real Betis, véritable dynamiteur de la Liga cette saison, est sur la short-list parisienne.

Le PSG réfléchit à régénérer ses ailes cet été et s’active en amont pour préparer l’après-mercato. À la recherche de percussion, le staff mené par Luis Enrique cherche un profil capable de créer le danger, casser les défenses et porter le ballon haut. Selon Africafoot, un nom est sa priorité : Ezzalzouli, qui, avec sa saison éclatante sous le maillot du Betis, répond parfaitement à ces exigences. Sa progression constante le place comme une cible crédible pour renforcer l’effectif parisien, aux côtés des stars déjà en place.

Un ailier plein de fougue : son profil séduit Luis Enrique

Capable d’éliminer en un-contre-un, de déséquilibrer à la moindre accélération et de faire jaillir des éclairs dans les trente derniers mètres, Ezzalzouli a bâti sa réputation sur l’audace et la spontanéité. À seulement 24 ans, le natif de Béni Mellal a déjà connu plusieurs étapes majeures : Hércules CF, FC Barcelone et maintenant le Betis. Le PSG voit en lui un joueur au haut potentiel, encore perfectible, mais déjà décisif sur les grandes scènes, comme l’a prouvé sa montée en puissance durant son passage à Barcelone (zoom sur l’état de forme d’Abde lors de sa période catalane).

Chiffres clés : la saison record d’Ezzalzouli au Betis

L’international marocain réalise purement et simplement sa meilleure saison. En mode décollage :

15 contributions décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues

5 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres de Liga

3 buts en Ligue Europa

1 action décisive en Coupe du Roi

Temps de jeu : 1143 minutes, soit plus de la moitié des minutes possibles

Son impact sur le jeu offensif ne passe plus inaperçu, aussi bien statistiquement que dans l’impression laissée à chaque sortie. Sa valeur marchande s’envole, affichant désormais la barre des 20 millions d’euros après avoir quadruplé en trois ans.

Duel PSG-Premier League : la bataille s’annonce rude

Paris doit faire face à un enjeu concurrentiel de taille. Plusieurs clubs anglais surveillent de très près le dossier. La puissance financière de la Premier League et les promesses d’un challenge outre-Manche pourraient peser dans la réflexion du joueur et du Real Betis. Le PSG, lucide sur le contexte, sait que chaque performance d’Ezzalzouli jusqu’à la fin de la saison comptera autant pour séduire l’ailier qu’aux yeux de la direction sévillane, soucieuse de valoriser son investissement (lire comment Betis profite des exploits d’Ezzalzouli).

Ce qu’en pense le joueur : « Je suis heureux au Betis ! »

Sollicité sur son avenir, Ezzalzouli reste mesuré. « Je suis heureux au Betis ! » lâche-t-il en réponse aux rumeurs insistantes. Une manière de calmer le jeu à court terme, alors que son contrat court jusqu’en 2029 et qu’il reste la pièce offensive majeure de Manuel Pellegrini. Mais Paris n’a pas dit son dernier mot et le joueur n’a jamais caché son ambition d’un jour franchir un cap supplémentaire, que ce soit en France ou en Angleterre.

Prochain rendez-vous : focus sur Betis – Rayo Vallecano

La dynamique d’Ezzalzouli sera scrutée lors du prochain Betis – Rayo Vallecano, acté comme un test avant la dernière ligne droite de la saison. Betis favori sur le papier, mais chaque apparition de l’ailier marocain attire désormais les scouts et les décideurs. Du côté de Paris comme de la concurrence, rien n’est encore figé : la course à la signature d’un joueur en pleine explosion ne fait que commencer. Pour revivre un des moments marquants de sa saison, jetez un œil à son but décisif lors d’une soirée européenne.