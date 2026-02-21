Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Actuellement blessé dans les rangs du PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) suscite des interrogations au sujet de son avenir. Un point de chute lui serait déjà trouvé.

Blessé, silencieux médiatiquement, mais explosif en coulisses, Ousmane Dembélé pourrait bien vivre ses derniers mois au PSG. Et son futur point de chute a de quoi faire trembler l’Europe.

Une rupture presque actée avec le PSG ?

Officiellement, Dembélé est lié au PSG jusqu’en 2028. Officieusement, le divorce semble engagé. Les discussions autour d’une prolongation seraient totalement bloquées. En cause : des exigences salariales XXL, proches des 60 millions d’euros annuels. Un montant jugé démesuré par la direction parisienne. Résultat : fracture nette. Et ce n’est pas tout. En interne, Luis Enrique ne serait plus un fervent défenseur du Français. Le technicien espagnol souhaite remodeler son vestiaire, injecter une nouvelle dynamique et alléger une masse salariale devenue étouffante. Dembélé n’est plus intouchable. Et là, on parle très lourd.

Chelsea en embuscade

Selon Fichajes, l’entourage du joueur aurait pris contact avec Chelsea FC. Oui, Chelsea. Un géant de Premier League prêt à frapper un énorme coup sur le marché. À Londres, on voit en Dembélé un facteur X capable de faire basculer une saison. Sa capacité à éliminer, à déséquilibrer sur les deux ailes, à créer dans les petits espaces colle parfaitement au projet des Blues. Dembélé associé à Cole Palmer et Estêvão. Vitesse, créativité, percussion. Un cocktail dévastateur pour une équipe qui veut reprendre le contrôle du championnat anglais. L’ancien joueur du FC Barcelone pourrait ainsi relancer sa carrière dans un environnement ultra-compétitif.Le PSG doit trancher. Prolonger à n’importe quel prix ? Forcer un départ pour récupérer un gros chèque ? Ou risquer une nouvelle saison sous tension ? Une chose est sûre : ce dossier sent la bombe estivale. Et si Dembélé fait vraiment ses valises, ce ne sera pas pour un club ordinaire. Ce sera pour un poids lourd. Un vrai.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League