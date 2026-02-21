PSG – FC Metz : pluie de surprises dans le onze parisien, double coup dur pour Dembélé ! 

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si Luis Enrique devrait faire tourner contre le FC Metz (21h), Ousmane Dembélé ne donne pas de bonnes nouvelles au PSG.

Luis Enrique va faire tourner au PSG. Selon L’Équipe, obusiers surprises devraient composer son équipe de départ pour affronter le FC Metz au Parc des Princes (21h) : Zabarnyi et Lucas Hernandez en défense, Lee au milieu de terrain ou encore Mbaye en pointe.

Le turnover opéré par le coach du PSG serait évidemment ciblé pour reposer quelques cadres (Neves, Marquinhos, Mendes) en vue du barrage retour de Ligue des Champions mercredi prochain à domicile contre l’AS Monaco (21h).

« Le PSG a complètement minimisé les blessures de Dembélé »

Si Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manqueront de nouveau à l’appel, le cas Ousmane Dembélé est particulier. L’attaquant du PSG a été assigné à un travail en salle en raison de la gêne au mollet gauche qui l’a contraint à sortir au bout de 27 minutes à Monaco mardi soir (3-2).

Loïc Tanzi, de L’Équipe, n’est pas très optimiste pour une reprise rapide et évoque même une absence face à l’ASM puis le match de Ligue 1 le week-end prochain : « Le PSG a complètement minimisé ses blessures ces derniers temps. Ce n’est pas rassurant de le voir manquer le match ce week-end. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League