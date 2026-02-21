À LA UNE DU 21 FéV 2026
[10:49]Revue de presse espagnole : une recrue se rapproche du Real Madrid, pluie de bonnes nouvelles au FC Barcelone ! 
[10:13]ASSE : Montanier a convoqué Ancelotti au chevet des Verts 
[09:50]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les 3 premiers paris ratés de Beye à Brest »
[09:19]Stade Rennais Mercato : Haise veut déjà chiper une recrue au LOSC ! 
[09:00]LOSC : Létang a tranché l’avenir de Genesio, décision imminente pour Bouaddi ! 
[08:42]FC Nantes : après la Brigade Loire, les supporters mènent une action coup de poing avant Le Havre 
[08:15]RC Lens – AS Monaco : Risser se lâche sur les Bleus, on sait qui remplacera Sangaré dans le onze de Sage
[07:43]PSG – FC Metz : pluie de surprises dans le onze parisien, double coup dur pour Dembélé ! 
[07:19]ASSE – Laval : une grosse surprise dans le onze de Montanier ?
[06:55]OM : Beye positive après Brest, une présidente pour remplacer Longoria ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – FC Metz : pluie de surprises dans le onze parisien, double coup dur pour Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 07:43
💬 Commenter
Désiré Doué remplaçant Ousmane Dembélé lors de Monaco-PSG en Champions League.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Si Luis Enrique devrait faire tourner contre le FC Metz (21h), Ousmane Dembélé ne donne pas de bonnes nouvelles au PSG.

Luis Enrique va faire tourner au PSG. Selon L’Équipe, obusiers surprises devraient composer son équipe de départ pour affronter le FC Metz au Parc des Princes (21h) : Zabarnyi et Lucas Hernandez en défense, Lee au milieu de terrain ou encore Mbaye en pointe. 

Le turnover opéré par le coach du PSG serait évidemment ciblé pour reposer quelques cadres (Neves, Marquinhos, Mendes) en vue du barrage retour de Ligue des Champions mercredi prochain à domicile contre l’AS Monaco (21h).

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

« Le PSG a complètement minimisé les blessures de Dembélé »

Si Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manqueront de nouveau à l’appel, le cas Ousmane Dembélé est particulier. L’attaquant du PSG a été assigné à un travail en salle en raison de la gêne au mollet gauche qui l’a contraint à sortir au bout de 27 minutes à Monaco mardi soir (3-2). 

Loïc Tanzi, de L’Équipe, n’est pas très optimiste pour une reprise rapide et évoque même une absence face à l’ASM puis le match de Ligue 1 le week-end prochain : « Le PSG a complètement minimisé ses blessures ces derniers temps. Ce n’est pas rassurant de le voir manquer le match ce week-end. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

FC MetzPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Metz, PSG