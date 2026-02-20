À LA UNE DU 20 FéV 2026
[19:47]Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise
[19:32]Real Madrid : un nouveau coup dur frappe le groupe d’Arbeloa
[19:17]RC Lens : l’AS Monaco devra faire sans un joueur majeur à Bollaert
[19:06]ASSE : un retour et une recrue dans le groupe pour affronter Laval
[19:00]L’OM remplira-t-il ses objectifs avec Habib Beye ?
[18:34]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour un attaquant, il arrive ce dimanche !
[18:19]FC Barcelone Mercato : le Barça a le choix entre trois serial buteurs pour remplacer Lewandowski
[18:06]RC Lens : un absent de taille dans le groupe de Sage pour affronter l’AS Monaco
[17:50]Real Madrid : Arbeloa promet une grosse riposte pour Vinicius et rassure à moitié pour Mbappé
[17:29]PSG : le coup de froid de Luis Enrique sur l’euphorie autour du RC Lens pour le titre
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : le coup de froid de Luis Enrique sur l’euphorie autour du RC Lens pour le titre

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 17:29
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match contre le Sporting Portugal.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En conférence de presse avant d’affronter le FC Metz, Luis Enrique a évoqué le RC Lens, actuel leader de Ligue 1, avec qui le PSG bataille à distance pour le titre.

Alors que la Ligue 1 entre dans sa phase décisive, l’affrontement entre le PSG et le RC Lens est devenu l’un des principaux sujets de discussion du championnat. Le club parisien, traditionnel favori, se trouve cette saison en seconde position, juste derrière Lens, leader de Ligue 1 qui a surpris l’élite du football français par une régularité rare et une série de résultats impressionnants.

Luis Enrique nuance pour le RC Lens

En conférence de presse avant la réception de FC Metz, Luis Enrique a été interrogé sur l’idée selon laquelle une équipe comme Lens, peu habituée à lutter pour le titre, pourrait bénéficier d’une motivation supplémentaire par rapport à une formation qui a « tout gagné ». La réponse du technicien espagnol, bien que prudente, tranche avec une certaine rhétorique guerrière que l’on pourrait attendre en pleine lutte pour le championnat.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

« Je ne suis pas sûr, mais Lens a montré que c’est une vraie équipe qui a gagné beaucoup de matchs. Elle mérite d’être là et c’est motivant pour nous… Il faudra gagner beaucoup de matchs pour remporter ce championnat. »

Par ces mots, Luis Enrique choisit de nuancer la vision d’un RC Lens « avantagé par son statut d’outsider ». Il refuse de tomber dans un discours qui consisterait à dire que l’inexpérience dans une lutte pour le titre serait en soi un avantage psychologique. Pour lui, le mérite du RC Lens réside dans ses performances concrètes, sa régularité et le fait qu’il ait su gagner de nombreux matchs, ce qui le place en tête du classement. Cette reconnaissance publiée est déjà en soi un signal fort : le PSG ne sous-estime pas son rival.

Un discours mesuré pour éviter les tensions

Derrière cette prudence, il y a aussi une stratégie de communication. Luis Enrique connaît l’importance de garder son équipe concentrée et d’éviter d’alimenter des tensions externes ou internes inutiles. En relativisant l’idée que Lens bénéficierait d’une supériorité mentale, il rappelle que la conquête du titre nécessite une constance dans les résultats, pas seulement un état d’esprit ou la fraîcheur des ambitions.

Cette position s’inscrit dans une ligne déjà visible dans ses prises de parole récentes : il évoque avec sérieux la difficulté de chaque match, même contre des équipes plus modestes, et insiste sur la nécessité de mettre la pression grâce à la victoire plutôt que par des discours.

Le PSG sait qu’il doit répondre sur le terrain. Dans un championnat où les écarts sont minces, comme l’a illustré sa position de dauphin à un point de Lens, chaque match devient une finale potentielle.

PSGRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, RC Lens