Luis Enrique est revenu sur la victoire du PSG à Monaco mardi en barrage aller de la Ligue des Champions (3-2) en conférence de presse.

Encore une soirée à sensations pour le PSG. Après une phase de championnat déjà agitée, le champion d’Europe a replongé dans les montagnes russes à Monaco. Deux incursions monégasques, deux buts. En face, une équipe sonné. Et comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Dembélé quittait la pelouse dès la 26e minute, visiblement rattrapé par ses douleurs au mollet gauche.

Dans ce contexte brûlant, Luis Enrique a lancé Doué. Un choix fort, presque symbolique. Le jeune offensif sortait d’une période délicate, marquée par la défaite à Rennes et des tensions supposées avec Dembélé. Il a répondu de la plus éclatante des manières. Un premier ballon, un missile sous la barre. Égalisation immédiate. Puis une frappe repoussée par Köhn, parfaitement exploitée par Achraf Hakimi pour maintenir Paris en vie. Enfin, un doublé pour sceller une victoire renversante (3-2). Le Golden Boy a même failli empiler les passes décisives tant il a dynamité la défense adverse. Luis Enrique n’a pas caché son admiration au micro de Canal+. « Tout le monde le tuait les dernières semaines. C’est un joueur incroyable, un joueur différent », a lancé le coach parisien, presque piqué par les critiques visant son protégé.

Un PSG jeune mais affamé

Au-delà du cas Doué, l’entraîneur espagnol a tenu à saluer la réaction collective. « On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeunes avec beaucoup d’ambition mais je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance et il a été très important », a-t-il insisté. Le début de match aurait pourtant pu plomber définitivement le PSG. « Ça a été particulier parce que la première action, ça finit en but. La deuxième fois qu’ils viennent dans notre surface, ça a fait but aussi. Ça a été compliqué. C’est facile de perdre la confiance individuellement et collectivement. On a surmonté cela, on s’est créé des occasions, on a raté un pénalty aussi. » À 0-2, après l’échec de Vitinha sur penalty, beaucoup auraient sombré. Paris, lui, a répondu par le jeu et par le caractère. « L’équipe a été sensationnelle, dans sa mentalité », a savouré Luis Enrique.

Dembémé, seule ombre au tableau

Tout n’est pas parfait pour autant. La blessure de Dembélé vient assombrir une soirée pourtant euphorique. « C’est le foot. On cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle. On connaît l’aspect physique de chaque joueur. Aucun risque. Il a fait l’entraînement normal. Il faudra voir s’il y a une blessure. C’est un coup dans les 15 premières minutes, après il n’a pas pu courir. Mais on cherche à gérer ça de la meilleure des manières. Il y a des joueurs plus habitués », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse d’après match. Le message est clair : le PSG assume son statut et veut aller au bout. Avec un effectif au complet, ce serait encore plus fort. Prochain rendez-vous : le barrage retour au Parc des Princes dans une semaine.

