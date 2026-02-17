PSG : Dembélé blessé contre Monaco, Luis Enrique paye une terrible gestion

Soirée tendue pour le PSG à Monaco lors du barrage aller de la Ligue des champions : alors que Paris était mené 2-0 avant de revenir à 2-2 avant la mi-temps, Ousmane Dembélé, incertain avant le coup d’envoi mais aligné, quitte le terrain sur blessure dès la 26e minute. Un scénario qui redistribue tout, avant un rebond inattendu signé Désiré Doué dans la foulée.

Dembélé, titularisation incertaine jusqu’au dernier moment

Déjà dans l’expectative avant le match, le suspense a plané jusqu’à l’annonce des compositions. Ousmane Dembélé, gêné à la jambe ces derniers jours, était en balance pour débuter ce choc déterminant contre Monaco. Finalement préféré à son remplaçant naturel, il entre sur la pelouse pour former l’attaque du PSG, alors que la pression monte et que le club vise à retrouver une dynamique européenne après un hiver hésitant.

La blessure : une sortie précoce qui redistribue les cartes

C’est la 26e minute. Le PSG, déjà mené 2-0 et fébrile après un penalty manqué par Vitinha, voit Dembélé grimacer et boiter, lentement, vers la touche. L’image est forte : Paris perd sur blessure son Ballon d’Or, obligé de quitter prématurément la pelouse. Tout le staff retient son souffle tandis que l’attaquant, la tête basse, laisse ses partenaires dans la tempête. Une terrible gestion de Luis Enrique, surtout que, selon Loïc Tanzi, Dembélé s’est plaint dès le début de l’entraînement hier, lundi.

Désiré Doué relance le PSG dans la foulée

Il ne faut pourtant que trois minutes pour voir le scénario basculer. À peine entré à la place de Dembélé, Désiré Doué saisit sa chance : une première occasion, un ballon touché… et c’est au fond ! Le jeune ailier inscrit un but rapide à la 29e minute qui réveille ses coéquipiers et remet le PSG sur de bons rails, avant que le club de la capitale n’égalise grâce à Hakimi à la 41e, après une frappe de… Doué.

Quel impact pour Paris et son Ballon d’Or ?

Ce coup dur relance toutes les interrogations sur la suite de la compétition pour le PSG. L’incertitude plane autour de l’absence éventuelle de Dembélé pour le match retour ou la suite de la saison européenne. Si la réaction immédiate de Désiré Doué offre un espoir, Paris sait qu’il faudra déjà reconstruire sans un de ses leaders offensifs. D’ici là, la dynamique enclenchée à Monaco pourrait bien devenir le déclencheur dont Paris avait besoin pour inverser son destin.