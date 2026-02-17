À LA UNE DU 17 FéV 2026
AS Monaco – PSG : Luis Enrique a tranché le cas Dembélé tranché dans son onze

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 07:19
💬 Commenter
Ousmane Dembélé (PSG)
Selon L’Équipe, tout indique qu’Ousmane Demélé sera rétabli pour affronter l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions (21h).

Le doute a plané et s’est dissipé au bon moment au PSG. À quelques heures du barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco (21h), l’incertitude entourait Ousmane Dembélé. Touché à une jambe lors de l’entraînement de lundi à Louis-II, l’ailier parisien a brièvement inquiété le staff et ses coéquipiers. Selon L’Équipe, tout indique pourtant que l’international français sera bien rétabli pour affronter Monaco ce mardi soir à 21h. Une nouvelle capitale pour le PSG, qui joue déjà gros dans cette double confrontation européenne.

Une alerte qui a fait trembler

Lundi en fin d’après-midi, lors de la séance ouverte à la presse, Dembélé s’est plaint d’une gêne musculaire. Après avoir multiplié les accélérations, comme pour se tester, il a longuement échangé avec le médecin du club. Forcément, au vu de ses antécédents physiques et de la prudence habituelle du staff parisien, le doute était permis. Dans un contexte aussi tendu, Luis Enrique n’a aucune envie de prendre le moindre risque inutile. Mais les sensations de l’intéressé à l’issue de la séance auraient rassuré tout le monde.

Luis Enrique a fait son choix

Toujours selon L’Équipe, les retours étaient suffisamment positifs pour laisser penser à Luis Enrique et à ses adjoints que Dembélé serait en mesure de tenir sa place. Le technicien espagnol aurait donc tranché : sauf surprise de dernière minute, son dynamiteur offensif sera bien dans le onze de départ. Un signal fort. Car dans ce PSG version Luis Enrique, Dembélé est bien plus qu’un simple ailier. Il est l’un des joueurs capables de faire exploser un bloc, d’accélérer le tempo et de faire basculer un match fermé. Face à une AS Monaco ambitieuse et joueuse, sa présence peut peser lourd.

Paris joue déjà gros

Ce barrage aller à Louis-II a tout d’un piège. Monaco n’a rien à perdre et rêve de frapper un grand coup à domicile. Le PSG, lui, sait qu’un faux pas compliquerait sérieusement son parcours européen. Avec Dembélé apte, Luis Enrique récupère une arme majeure. Reste désormais à savoir si le Français sera à 100 %… ou s’il devra gérer ses efforts dans une rencontre qui s’annonce intense et disputée. Ce mardi soir, à Monaco, le PSG n’a pas droit à l’erreur. Et Dembélé pourrait bien être l’homme clé du décollage parisien.

PSGAS MonacoLigue des champions

