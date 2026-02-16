À LA UNE DU 16 FéV 2026
AS Monaco – PSG : Luis Enrique fait une drôle d’annonce sur ses gardiens

Par Laurent Hess - 16 Fév 2026, 18:33
Le choc Monaco-PSG s’annonce électrique et Luis Enrique a surpris la presse en lâchant une pointe d’ironie sur la situation des gardiens parisiens, régulièrement secoués sur le Rocher.

Face aux questions sur le climat tendu des Monaco-PSG, en conférence de presse, Luis Enrique a choisi l’humour : « Je ne sais pas si j’attends une soirée plus calme. Peut-être qu’on va jouer sans gardien… Aucun gardien ne veut jouer face à Monaco. » Avant d’accompagner ses propos d’un rire, l’entraîneur parisien pointait du doigt, à sa manière, la répétition des faits qui fâchent lors de ces matches en Prinipauté. En amont d’un barrage capital sur la route de la Ligue des Champions, sa déclaration vient rappeler les précédents.

Des précédents qui inquiètent les portiers du PSG

Les fans se rappellent forcément de l’accrochage la saison passée entre Wilfried Singo et Gianluigi Donnarumma, conclu par une semelle violente non sanctionnée sur le portier italien. Une blessure au visage, des images fortes, et une cicatrice à vie pour Donnarumma. Ce genre de scènes laisse une trace dans les esprits et nourrit la méfiance des Parisiens lors de chaque déplacement en Principauté. Et cette saison, Lucas Chevalier à été à son tour victime d’un tacle appuyé de Lamine Camara, qui n’avait pas écopé du carton rouge qui s’imposait. A noter encore que, de son côté, Joao Neves a promis une réaction après la défaite à Rennes (1-3) : « L’équipe n’aime pas perdre, mais c’est le football. On est capable de savoir où on peut s’améliorer. On va jouer collectivement, presser sans ballon et essayer d’avoir le ballon. On va tout faire pour gagner demain ». L’ASM est prévenue !

PSGAS MonacoLigue des champions

