OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : le classement de l’IA qui fait déjà grincer des dents !

Par Louis Chrestian - 16 Fév 2026, 10:50
À l’approche du sprint final en Ligue 1, les projections statistiques d’Opta viennent rebattre les cartes… et surtout contrarier plusieurs grands clubs français. Si certains peuvent encore rêver du titre ou du podium, d’autres voient leur avenir s’assombrir dangereusement selon les probabilités calculées par l’intelligence artificielle.

Le PSG grand favori malgré Lens leader

Situation paradoxale en tête du championnat :

  • Le RC Lens est leader de Ligue 1, mais ne disposerait que de 16 % de chances de remporter le titre selon l’IA.
  • Le PSG, lui, reste le favori écrasant avec 82,16 % de probabilités d’être sacré.

Une projection qui confirme la puissance statistique parisienne sur la durée, même sans première place actuelle.
Lens peut toutefois se consoler : après sa victoire contre le Paris FC, le club artésien a quasiment sécurisé sa présence sur le podium, avec seulement 2 % de chances de terminer quatrième.

L’OL sur le podium, l’OM grand perdant

Derrière ce duo, la bataille pour la Ligue des champions semble tourner à l’avantage de Lyon :

  • L’Olympique Lyonnais possède 58,83 % de chances de finir sur le podium et devrait terminer 3e selon Opta.
  • L’OM, en revanche, serait relégué à la 4e place, à cinq points de l’OL dans la projection finale.

Les Marseillais n’auraient que 23,89 % de chances d’accrocher le podium, mais resteraient tout de même les favoris pour la 4e place (57,24 %).
Un scénario frustrant pour un club qui visait clairement la Ligue des champions.

Rennes et Lille à la lutte pour l’Europe

Juste derrière, la course à la 5e place s’annonce serrée :

  • Le Stade Rennais disposerait de 24,92 % de chances de terminer à cette position.
  • Une probabilité très proche de celle du LOSC, confirmant une lutte indécise pour les places européennes.

Chaque point pris dans les prochaines journées pourrait donc peser lourd dans ce duel à distance.

Nantes plongé vers la Ligue 2 ?

La projection la plus inquiétante concerne le bas du classement.
Selon l’IA d’Opta :

  • Le FC Nantes et le FC Metz seraient les deux clubs envoyés en Ligue 2.
  • Nantes afficherait 44,46 % de chances de finir 17e, contre seulement 15 % de probabilités d’accrocher la 16e place synonyme de barrage.

Un verdict statistique très sombre pour les Canaris.
À moins d’un électrochoc comme un changement d’entraîneur la fin de saison s’annonce particulièrement périlleuse.

Un classement qui promet une fin de saison brûlante

Entre un PSG ultra-favori pour le titre, un Lens solide mais menacé, un OL en route vers le podium, un OM frustré et un FC Nantes en grand danger, ces projections signées Opta ne laisseront personne indifférent.

Reste désormais une seule vérité : le terrain.

