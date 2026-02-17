À LA UNE DU 17 FéV 2026
RC Lens – PSG : le match de l'année à Bollaert fait déjà polémique !

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 09:16
Un drapeau lensois lors d'un match à Bollaert.
À peine programmé en avril lors de la 29e journée de Ligue 1, le sommet entre le RC Lens et le PSG pourrait se retrouver au cœur d’un casse-tête explosif.

Coup de chaud au RC Lens : le choc de la 29e journée de Ligue 1, potentiellement décisif pour le titre, est déjà menacé par le calendrier européen du PSG. Selon L’Équipe, en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain verrait son déplacement à Bollaert être intercalé entre le match aller et le match retour européen. Une configuration infernale pour Luis Enrique et son groupe. En clair : Lens tomberait en plein milieu d’une double confrontation continentale capitale. Un scénario que le PSG ne verrait pas d’un bon œil.

Toujours d’après le quotidien sportif, le club de la capitale devrait demander un report à la Ligue de Football Professionnel. Une requête qui risque de faire grincer des dents, notamment du côté lensois, où Bollaert est déjà prêt à s’embraser pour ce qui s’annonce comme le match de l’année.

Un sommet déjà décalé… sur beIN Sports

Comme si cela ne suffisait pas, la rencontre a déjà subi un premier changement de taille. Le choc entre le RC Lens et le PSG sera finalement diffusé sur beIN Sports, au détriment de Ligue 1+. Une décision liée aux priorités de diffusion, notamment en raison de l’affiche PSG – OL programmée le week-end précédent. Un détail pour certains. Un symbole pour d’autres. Car ce Lens – PSG devait être l’un des moments forts de la fin de saison, avec un parfum de finale avant l’heure.

La LFP face à un dilemme

La LFP se retrouve donc face à une équation délicate : préserver l’équité sportive en championnat ou accompagner le représentant français en Ligue des champions dans sa quête européenne. Si Paris obtient gain de cause, le calendrier pourrait être bouleversé. Si la LFP refuse, le PSG devra enchaîner une bataille continentale et un déplacement brûlant à Bollaert dans un laps de temps minimal. Dans tous les cas, la tension monte déjà. Sur le terrain comme en coulisses, ce RC Lens – PSG promet d’être électrique. Reste à savoir… à quelle date il se jouera vraiment.

