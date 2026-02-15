OM : le remplaçant de Benatia est connu… avec Beye ou un ancien du RC Lens sur le banc ?

L’OM traverse une période particulièrement troublée sur le plan sportif et institutionnel. Après une série de résultats décevants cette saison et une élimination précoce en Ligue des champions, le club phocéen vit une véritable révolution interne.

Le départ de Medhi Benatia

Le directeur du football Medhi Benatia a officiellement démissionné de ses fonctions ce dimanche, mettant fin à plus de deux années à la tête de la direction sportive marseillaise. L’ancien défenseur marocain a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait pris « ses responsabilités » et décidé de quitter le club après une longue réflexion, soulignant qu’il ne souhaitait pas devenir un “poids” pour l’organisation dans le climat actuel. Cette décision intervient quelques jours après le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, signe d’un malaise persistant en interne.

Balzaretti pressenti pour gérer le sportif

Selon des informations rapportées par le compte X Massilia Zone ce dimanche, Federico Balzaretti serait désormais pressenti pour prendre en charge la gestion des affaires courantes du secteur sportif de l’OM, notamment en attendant une décision plus définitive sur l’avenir du poste d’entraîneur. L’ancien latéral italien avait déjà rejoint le club en novembre 2025 comme directeur sportif adjoint aux côtés de Benatia, avec la mission de superviser le recrutement et la mise en valeur des jeunes talents.

Cette piste s’inscrit dans un besoin urgent de stabilité au sein de l’organigramme, après les récents bouleversements.

La succession de Roberto De Zerbi reste encore en discussion. Contrairement à ce qui peut se dire sur le sujet, le dossier Habib Beye n’a pas disparu : l’ancien joueur emblématique du club et entraîneur est toujours considéré comme l’un des candidats forts pour prendre les rênes de l’équipe première, selon MZ.

Parallèlement, des contacts existent également avec Éric Chelle, sélectionneur du Nigeria et ancien joueur du RC Lens de 2008 à 2011, qui a été proposé comme option, notamment pour un rôle intérimaire ou de courte durée. Son nom revient dans les discussions à Marseille, même si rien n’a été officialisé pour le moment.