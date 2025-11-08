Quelques heures après la succès sur le Stade Brestois (3-0), l’OM a officialisé l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de directeur sportif adjoint.

Présent au Vélodrome dès mercredi, pour la réception de l’Atalanta Bergame (0-1) en Champions League, Federico Balzaretti est officiellement marseillais ! L’OM vient d’officialiser l’arrivée de l’Italien au poste de directeur sportif adjoint. Via un communiqué, le club a dévoilé les prérogatives de l’ancien défenseur, qui a connu son supérieur, Medhi Benatia, à l’AS Roma.

Il va superviser la cellule de recrutement

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia. Né à Turin le 6 décembre 1981, Federico Balzaretti a connu une brillante carrière de joueur, évoluant successivement sous les couleurs du Torino, de la Juventus, de la Fiorentina, de Palermo et de l’AS Roma. »

« International italien, il compte plusieurs sélections avec la Squadra Azzurra et a notamment été finaliste de l’Euro 2012. À l’issue de sa carrière de joueur, Balzaretti a débuté sa reconversion en intégrant le departement sportif de l’AS Roma (2015 à 2019) avant de rejoindre Vicenza puis l’Udinese où il a occupé le poste de directeur sportif avant un retour, en janvier 2025, à l’AS Roma. »

Federico Balzaretti rejoint aujourd’hui l’Olympique de Marseille pour seconder Medhi Benatia. Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. L’ensemble du club souhaite la bienvenue à Federico Balzaretti et lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. »