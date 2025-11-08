L’OM s’est largement imposé 3-0 face au Stade Brestois (3-0) cet après-midi. Plusieurs Olympiens ont brillé, dont trois en difficulté ces dernières semaines.

Rulli (6) : un arrêt décisif à la 8e minute, alors que le score est de 0-0. Il a été tranquille par la suite mais il a une nouvelle fois réalisé le sauvetage qui change tout. Comme la saison dernière, l’OM lui doit énormément.

Murillo (5) : il est plus à l’aise dans une défense à quatre qu’en piston dans le couloir droit. Ce soir, il a régulièrement porté le danger mais il n’a pas été décisif.

Pavard (5) : il est vraiment bien qu’à son arrivée, quand il était encore frais. Les blessures de Pavard et Medina empêchent De Zerbi de le reposer mais ça ne lui ferait pas de mal. C’est bien qu’il ne soit pas convoqué par Didier Deschamps en équipe de France.

Aguerd (5) (Egan-Riley, 78e) : plus fébrile qu’à l’accoutumée, même si fébrile est un bien grand mot. Il se fait bouger par Mboup à la 37e et sort à douze minutes de la fin après avoir pris un ballon en pleine tête sur un centre brestois.

Emerson (5) : un super centre déposé sur la tête de Gomes à la 58e, mais l’Anglais ne cadre pas. Il a bien tenu son couloir.

Vermeeren (7) : pourquoi il n’est pas tout le temps titulaire ? C’est un mystère. Ce samedi, il a fait un gros match en se montrant très précieux à la récupération. Il est vraiment doué dans la lecture du jeu, dans sa capacité à gratter des ballons dans les pieds adverses. Et en plus, il est intelligent dans le jeu. Sa prestation du jour est un vrai plaidoyer pour d’autres titularisations.

Hojbjerg (5) (Bakola, 85e) : le Danois a contribué à la domination marseillaise au milieu. Son travail de l’ombre est très précieux, même s’il se voit souvent moins que celui de son compère, comme Vermeeren ce soir. Il aurait pu marquer en fin de match. Bakola, qui le remplace, place une belle frappe de 25m à la 90e de peu au-dessus.

Greenwood (7) (Vaz, 78e) : très remuant d’entrée, impliqué dans le replacement et même le pressing, l’Anglais a montré son meilleur visage. Il a été récompensé par un nouveau but sur pénalty, à la 31e. Il a fait peser un danger permanent sur les buts brestois. C’est fou mais il ne semble pas ressentir l’accumulation des matches alors que d’autres coéquipiers sont à la peine.

Gomes (6) (O’Riley, 70e) : en jambes en début de match, il a réalisé plusieurs belles ouvertures. son coup franc victorieux à la 25e est chanceux mais c’est lui qui se l’était procuré en tentant sa chance de loin. Manque l’immanquable de la tête, à cinq mètres des cages, à la 58e. Un gros match, de nature à lui redonner confiance.

Paixao (5) : peu en vue lors de la première demi-heure, il obtient le pénalty de la 31e. Après sa réussite de la fin septembre, il est beaucoup moins tranchant.

Aubameyang (6) (Mmadi, 85e) : vendange une grosse occasion dès la 6e en manquant son face-à-face avec Majecki. Rebelote à la 35e, avec une volée au point de pénalty expédiée dans le virage Sud. Le Gabonais manquait de confiance et ça se voyait. Heureusement, il a trouvé le chemin des filets à dix minutes de la fin, sur un bon service de Pavard. Sa volée, à l’horizontale, n’était pas évidente à mettre.