OM : nouvelles révélations sur le départ de Benatia, la réponse est tombée pour Beye !

Par William Tertrin - 15 Fév 2026, 18:51
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, et le président, Pablo Longoria, assistant à un entraînement au Koweït avant le Trophée des champions.
Encore un nouveau chapitre d’instabilité à l’OM, avec l’annonce de Medhi Benatia ce dimanche, qui a communiqué sur sa démission de son poste de directeur du football. Comme indiqué dans son communiqué, Benatia a présenté sa démission le 9 février, mais celle-ci n’a été rendue publique que ce 15 février. Ce délai s’explique par deux raisons, selon Libération : Benatia devait d’abord négocier le départ de Roberto De Zerbi et rencontrer le propriétaire du club, Frank McCourt, avant d’officialiser sa décision. D’où sa présence au Vélodrome samedi contre Strasbourg (2-2).

Le quotidien national ajoute que les relations entre Pablo Longoria et Benatia se seraient fortement refroidies ces dernières semaines. Le dirigeant espagnol aurait parfois critiqué Benatia en coulisses, évoquant des divergences — parfois artificielles — sur la conduite du club. La gestion du remplacement de De Zerbi aurait été un point de friction supplémentaire, les deux hommes se renvoyant la responsabilité du choix d’un potentiel successeur, Habib Beye.

Beye ne rejoindra pas l’OM

En effet, Benatia a bien poussé ces derniers jours pour faire venir Habib Beye. Selon Libération, il s’agissait probablement d’une mission courte de quatre mois, avec pour objectif de finir dans les trois premiers du championnat, condition sine qua non pour envisager une prolongation de contrat au-delà de juin. Aujourd’hui, Beye ne devrait plus rejoindre l’OM, comme déjà évoqué sur notre site.

Tout est donc à reconstruire à l’OM, qui a perdu Roberto De Zerbi, puis Medhi Benatia, et l’avenir du président Pablo Longoria peut lui aussi s’annoncer incertain. Plus que jamais, Marseille est en crise.

