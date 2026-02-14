OM – RC Strasbourg (2-2) : les notes des Marseillais

Avec Jacques Abardonado sur le banc, l’OM pensait tenir la victoire mais a été rejoint par le RC Strasbourg dans le temps additionnel à l’Orange Vélodrome pour le compte de la 22e journée de L1 (2-2). Les notes.

Geronimo Rulli 6

Battu sur la tête de Godo (4e), Geronimo Rulli n’a pas eu beaucoup de travail en première période hormis ce coup-franc mollasson avant la pause (43e). Le gardien argentin ne peut rien faire sur le but de Nanasi (73e) mais il sauve son équipe sur deux têtes en fin de match avant d’encaisser un penalty dans le temps additionnel (90+4e).

Timothy Weah 5

Pris au marquage sur cette tête de Godo sur le poteau (4e), l’Américain s’est rattrapé par la suite en bloquant bien son couloir droit… avant de se faire transpercer sur le but strasbourgeois (73e). Cette dernière action baisse logiquement sa note.

Benjamin Pavard 4

Averti très tôt suite à un contact avec Panichelli (27e), après avoir été conspué par le Vélodrome à l’annonce de son nom, Benjamin Pavard n’a pas hésité à allonger le jeu. Il est trop attentiste sur le but strasbourgeois.

Nayef Aguerd 5

Absent à Paris, son retour a fait du bien à l’arrière-garde marseillaise. Le Marocain écope d’un carton jaune mérité pour antijeu (41e) mais il a été utile dans la relance et sa présence dans les airs.

Emerson Palmieri 3

Après une bonne première intervention défensive devant Moreira (7e), Emerson a beaucoup dézoné, se retrouvant parfois sur le côté droit ou au milieu de terrain. L’Italo-Brésilien est coupable sur le penalty égalisateur dans le temps additionnel (90+4) avec une grosse faute dans la surface.

Pierre-Emile Höjbjerg 5

Le Danois, joueur marseillais qui a touché le plus de ballons en première période (39), a joué simple, comme sur ce contre éclair à la suite d’un ballon gratté et parfaitement dosé pour Aubameyang (38e). Malheureux sur le but strasbourgeois en contrant la frappe de Nanasi (1-2, 73e).

Bilal Nadir 5

Titulaire au poste de 10, Bilal Nadir a été timide en première mi-temps et touché trop peu de ballons (27). On attend mieux de lui quand on connaît la concurrence à son poste, où Himad Abdelli l’a suppléé (70e).

Quinten Timber 6

Timber a répondu présent sur le plan de l’impact et de la gestion, avec notamment ce décalage parfait pour Aubameyang (39e). Le Néerlandais ne s’est pas caché (5/7 duels gagnés en première mi-temps) mais il négocie mal un contre qui aurait pu faire mal (57e).

Amine Gouiri 7

Passeur décisif sur l’ouverture du score (14e), l’Algérien rate son contrôle sur une offrande d’Aubameyang (27e). Il enroule parfaitement une frappe du droit pour inscrire le but du KO après la pause (47e). Remplacé par Facundo Medina (85e).

Pierre-Emerick Aubameyang 5

Aligné dans le couloir gauche, le Gabonais n’a pas ménagé ses efforts. Il retombe mal suite à un contact avec Doué (34e) mais il rate deux duels devant Penders (38e et 39e). Remplacé par Igor Paixao (70e), auteur d’un joli raid (90e).

Mason Greenwood 6

Un tour de passe-passe qu’il conclut en ne cadrant pas (13e) mais qu’il rattrape deux minutes plus tard lorsque le virage Nord a fini sa bouderie (1-0, 15e). L’Anglais a joué en électron libre et a encore chauffé les gants de Penders du droit (45e) avant de s’éclipser.

Bastien Aubert, au Vélodrome