OM : Beye désormais loin de Marseille après la démission de Benatia ?

L’OM traverse une nouvelle secousse majeure. Après le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi en début de semaine, c’est désormais Medhi Benatia, directeur du football du club, qui a annoncé sa démission, plongeant un peu plus l’institution phocéenne dans la crise.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Benatia a expliqué sa décision, prise lundi 9 février :

« Après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec l'OM ».

Il met en avant un climat interne difficile dans un club où, dit-il,

« À Marseille, le résultat est le seul juge de paix » et où il « ressent une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément ».

Benatia insiste sur le fait qu’il a posé sa démission (et non simplement fait une suggestion), soulignant que selon lui, « le club passera toujours avant les hommes ».

Un contexte sportif dégradé

Le départ de Benatia s’inscrit dans un contexte déjà tendu pour l’OM : élimination prématurée de la Ligue des champions, lourde défaite 5-0 face au PSG, et résultats en dents de scie en Ligue 1.

Ces instabilités ont entraîné le départ de De Zerbi, officialisé par le club quelques jours plus tôt, et partagé par les médias internationaux comme un signe de nouvelle pagaille sportive à Marseille.

Habib Beye : l’incertain héritier

Pendant plusieurs jours, la piste Habib Beye a été régulièrement citée comme le choix numéro un de Benatia pour reprendre le flambeau de l’entraîneur De Zerbi.

Une réunion avait même été évoquée entre les deux hommes, étant donné l’intérêt fort du directeur du football pour l’ancien joueur phocéen et entraîneur expérimenté, qu’il voyait comme un homme capable de redresser le navire.

Cependant, avec la démission de Benatia, cette piste s’éloigne désormais :

Benatia n’est plus là pour porter et défendre ce projet auprès de la direction.

Sans son soutien direct à l’état-major du club, Beye pourrait perdre de l’élan pour venir à Marseille.

De son côté, Pablo Longoria n’était pas vraiment fan qu’un dirigeant à l’avenir incertain ait le choix du futur coach olympien. Si beIN Sports annonçait ce samedi que Beye allait signer sous 24 à 48h, son arrivée est désormais plus que jamais remise en question.

Un OM sans repères ?

La succession rapide de départs — d’abord du coach, puis du directeur du football — laisse planer une incertitude totale sur l’avenir du projet sportif. La question de savoir qui prendra les décisions cruciales pour la fin de saison se pose avec acuité.

Avec Benatia parti, l’arrivée de Beye n’est plus assurée, renforçant l’idée d’un club en manque de cap clair. Une transition mal gérée pourrait compromettre les objectifs de qualification en Ligue des champions ou de succès en Coupe de France, deux ambitions affichées par Benatia avant son départ.