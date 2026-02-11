La fin du mandat de Roberto De Zerbi à l’OM pourrait avoir des répercussions sur un certain Medhi Benatia même si Frank McCourt veille au grain depuis les États-Unis.

Le départ de Roberto De Zerbi pourrait avoir un effet domino à l’OM… où Medhi Benatia semble lui aussi fragilisé. Selon Hespress, l’aventure du Marocain sur la Canebière pourrait bien s’achever plus tôt que prévu. Arrivé avec l’ambition de structurer le projet sportif et de donner une nouvelle dynamique au club, Benatia se retrouve aujourd’hui dans une position délicate.

Le climat se serait progressivement dégradé entre Benatia et le président Pablo Longoria. Ce qui avait commencé sous le signe de la confiance et de la complémentarité serait désormais marqué par des divergences profondes sur la gestion du projet sportif, la stratégie à adopter pour le mercato et la communication interne. Les décisions sur le recrutement et le staff semblent désormais sources de tensions, avec des visions qui s’opposent sur la manière de construire l’OM pour les saisons à venir.

Deux grands clubs déjà sur Benatia ?

Le malaise ne se limiterait pas aux étages décisionnels : plusieurs joueurs auraient également exprimé des réserves sur les méthodes de Benatia, dans un vestiaire déjà fragilisé par les contre-performances récentes et la pression d’un club en pleine reconstruction. Le directeur sportif, très impliqué dans la sélection des recrues et dans l’orientation sportive, serait ainsi perçu par certains comme trop interventionniste ou en décalage avec les attentes du groupe.

Mohamed Bezzouaoui, du Club des 5, confirme la tendance : « Les rumeurs des tensions entre Benatia et Longoria disent bien vraies et ça ne date pas d’aujourd’hui. Malheureusement, je crois bien qu’il partira vite du club. Il est aussi très convoité par des très gros clubs européens, notamment 2. » Le possible départ de Benatia interviendrait dans un contexte déjà mouvementé, avec un remplacement de Roberto De Zerbi à gérer. Si l’OM perd également son directeur sportif, que restera-t-il du projet sur trois ans annoncé à l’été 2024 ?

McCourt pleinement engagé à l’OM !

C’est une question à poser à Frank McCourt, alerté par Jean-François Peres. Proche du club phocéen, le journaliste du JDD a rassuré sur les intentions de l’actionnaire de l’OM pour le futur du club phocéen : « Frank McCourt et son board sont «fully committed» sur la suite du projet OM, se sont résignés avec tristesse au départ de Roberto De Zerbi, qu’ils estiment beaucoup. Mais l’urgence a prévalu. Le lien avec Pablo Longoria et Medhi Benatia est toujours fort. Travaux en cours pour le futur coach. »