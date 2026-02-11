Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Alor qu’il négocie actuellement son avenir au Stade Rennais, Franck Haise est mentionné pour remplacer Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM.

La succession de Roberto De Zerbi prend une tournure inattendue. Alors que le technicien italien a quitté l’OM, un nom fait doucement mais sûrement son apparition : Franck Haise.

Actuellement en pleine négociation pour son avenir au Stade Rennais, l’ancien coach de l’OGC Nice et formateur rennais est déjà évoqué pour prendre les rênes marseillaises. Une idée qui commence à circuler sérieusement dans les couloirs et sur les réseaux.

Haise en route pour Rennes, vraiment ?

Mohamed Toubache-Ter n’a pas caché son avis tranché sur le sujet : « Que Marseille aille piquer Franck Haise au Stade Rennais, c’est le seul profil raisonnable actuellement sur le marché !! Arnaud Pouille pourra terminer cette saison dans une véritable solitude… Beye ? Pour le bien de Marseille, je ne leur souhaite pas cette infamie. »

Les dirigeants olympiens semblent donc étudier toutes les options avec sérieux. Entre un Beye historique mais risqué et un Haise formé aux challenges de Ligue 1, le choix promet de marquer l’histoire récente du club. Le feuilleton n’en est qu’à son prologue, et l’OM pourrait frapper un grand coup inattendu.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France