OM : faut-il retirer le brassard de capitaine à Balerdi ?

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 05:00
Mendes et Balerdi
Impliqué sur quatre des cinq buts du PSG au Parc des Princes (0-5), Leonard Balerdi semble au bord du précipice. Faut-il lui retirer le brassard ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Et pourquoi pas Weah ? »

« Leonardo Balerdi ne doit plus porter le brassard de l’OM, c’est devenu évident. Le poids de la responsabilité semble trop lourd pour lui et ses dernières prestations sont tout simplement cataclysmiques. Hier face au PSG, il a été directement impliqué sur quatre buts encaissés, transformant ce qui devait être son rôle de leader en véritable cauchemar défensif. Maillon faible de la défense olympienne, il a perdu presque toutes ses qualités, incapable de commander son secteur, d’organiser ses coéquipiers ou d’inspirer confiance. 

Le brassard, symbole de l’autorité et de l’exemplarité sur le terrain, n’a plus sa place à son bras et continue à alourdir une équipe déjà en difficulté. Pourquoi ne pas le confier à un joueur plus méritant cette saison, capable de tirer ses partenaires vers le haut et de porter l’OM dans les moments clés, comme Timothy Weah, dont l’énergie, l’engagement et la présence sur le terrain feraient un véritable capitaine dans cette équipe en crise ? »

Bastien AUBERT

« Pourquoi lui avoir donné ?! »

« J’aime beaucoup Leonardo Balerdi, l’homme, et je ne lui souhaite aucun mal. Mais il a clairement fait son temps à l’OM. Tout le monde a beaucoup cru en lui, il a bien progressé, notamment avec Igor Tudor, mais il n’a pas l’étoffe d’un grand joueur. Et ne peut donc prétendre au rôle de capitaine de l’OM. La direction s’est dit que ce serait une bonne chose de le responsabiliser, sans doute pour l’aider à franchir un nouveau cap. Et puis, il est le joueur le plus ancien au club. Mais comparé à un Pierre-Emile Hojbjerg, qui est un leader naturel, il fait peine à voir. Sans parler du fait que ses prestations sur le terrain ne lui permettent pas de pousser des coups de gueule à la fin du match puisqu’il est souvent impliqué sur les buts encaissés…

A choisir, je confierais le brassard à Nayef Aguerd. Le Marocain dégage un calme olympien (ce qui tombe bien) et il est souvent excellent. Un leader sobre, exemplaire dans l’attitude comme dans le jeu. Pierre-Emile Hojbjerg serait un capitaine bis. Mais en tout cas, Leonardo Balerdi doit à la fois se voir retirer le brassard et aller sur le banc. Tant pis si cela plombe l’indemnité que l’OM espérait récupérer en fin de saison. Le plus important, ce sont les résultats et le redressement de l’équipe… »

Raphaël NOUET

