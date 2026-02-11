À LA UNE DU 11 FéV 2026
[11:00]ASSE : un coach furax mis à pied, Montanier fait des révélations sur Kilmer et Tanenbaum ! 
[10:49]Revue de presse espagnole : Mbappé a réuni les joueurs du Real Madrid, Deco ouvre la porte d’un départ du FC Barcelone !
[10:13]OM – INFO BUT! : déjà un point de chute pour De Zerbi, Galtier pour le remplacer ?
[09:50]ASSE : Kilmer a mis la main sur une pointure capable de propulser le club dans une autre dimension 
[09:12]FC Nantes : face à l’OL, Cabella a payé cher son passé à l’ASSE avec des insultes odieuses
[08:40]Stade Rennais : la date des débuts de Franck Haise serait connue ! 
[08:37]OM : après Beye, Haise évoqué pour remplacer De Zerbi ! 
[08:15]OM : l’identité du successeur de De Zerbi se précise grandement
[08:00]RC Lens Mercato : coup de théâtre pour Cahuzac ! 
[07:43]PSG : Hakimi de retour au Real Madrid !
OM : l’identité du successeur de De Zerbi se précise grandement

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 08:15
Longoria et Benatia (OM)
Alors que le duo Romain Ferrier – Pancho Abardonado devrait remplacer Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM face au RC Strasbourg (samedi, 17h), la succession du coach italien sur le long terme se prépare.

À peine Roberto De Zerbi parti, l’OM s’active pour dessiner l’après. Si, à court terme, le duo Romain Ferrier – Pancho Abardonado devrait assurer l’intérim face au RC Strasbourg samedi à 17h, la réflexion est bien plus large en interne. Et elle ne laisse rien au hasard.

L’OM cherche un pompier de service 

Car cette fois, l’OM ne veut pas se tromper. Selon Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, la stratégie a radicalement changé. Fini le pari longue durée façon « projet Simeone ». Pablo Longoria aurait revu ses plans. « Je ne pense pas que le prochain aura 3 ans de contrat. Longoria voulait faire de De Zerbi le Simeone de Marseille et c’est déjà terminé. Ils vont essayer de trouver un coach qui maîtrise cet environnement et la Ligue 1 sur un contrat d’abord court pour gérer l’urgence des 3 mois », a-t-il réagi tard hier soir. Le message est limpide. L’OM cherche un pompier de service, un technicien capable d’absorber la pression immédiate et de sécuriser la fin de saison. Un profil qui connaît la Ligue 1. Qui comprend le volcan marseillais. Qui n’a pas besoin d’un temps d’adaptation. 

Beye coche plusieurs cases dans l’immédiat

Et dans ce contexte, un nom s’impose presque naturellement : Habib Beye. Mentionné dès les premières heures qui ont suivi le départ de De Zerbi, l’ancien défenseur olympien coche plusieurs cases. Connaissance du championnat avec le Stade Rennais. Caractère affirmé. Culture OM. Capacité à mobiliser un vestiaire sous tension. Le timing n’est pas anodin. L’OM veut aller vite. Très vite. Reste à savoir si le club optera pour une solution temporaire avec option prolongation, ou s’il misera sur une vraie projection à moyen terme. Mais une chose est certaine : après l’échec du « projet long” » l’heure est au pragmatisme. À Marseille, le successeur de De Zerbi ne sera pas un rêve. Il devra être une solution.

