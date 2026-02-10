Alors que beaucoup s’attendaient à le voir démissionner ou bouder, Roberto De Zerbi a dirigé tranquillement l’entraînement de l’OM ce mardi. Le calme avant la tempête ?

Depuis dimanche et la déroute au Parc, on sent que l’OM est une poudrière que la moindre étincelle pourrait faire exploser. Beaucoup ont imaginé que Roberto De Zerbi allait démissionner après cette humiliation, qui fait suite à un mois de janvier très décevant avec l’élimination de la Champions League. L’Italien est d’ailleurs apparu résigné dimanche à Paris, expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi son équipe affichait des visages aussi différents, pourquoi ses joueurs ne suivaient pas ses consignes, etc. C’était forcément le signe d’une fracture avec son groupe et donc les prémices d’une démission…

Un entraînement « comme si de rien n’était »

Mais voilà, La Provence annonce que l’entraînement de ce mardi s’est déroulé… comme si de rien n’était ! Roberto De Zerbi était au milieu de ses joueurs et a dirigé la séance en toute tranquillité. Alors qu’il avait boudé et séché l’entraînement ayant suivi Bruges (0-3) ou explosé contre Michael Murillo après le nul frustrant contre le Paris FC (2-2) trois jours plus tard. Là, rien. « Comme si de rien n’était », a déclaré un proche du groupe pro à La Provence.

Le quotidien régional émet toutefois une réserve sur cette quiétude inattendue. Il se pourrait que Roberto De Zerbi ait annoncé quelque chose à ses joueurs, par un exemple un départ programmé de l’OM (avant ou après Strasbourg ? A la fin de la saison ?). Sa conscience ainsi soulagée, il n’aurait pas eu besoin d’hurler sur des joueurs contre lesquels il est forcément remonté…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France