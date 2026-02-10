Daniel Riolo est revenu sur l’humiliation de l’OM au Parc des Princes (0-5) dimanche. Le journaliste de RMC a offert trois Olympiens aux supporters marseillais, forcément remontés.

Deux jours après le cauchemar parisien, rien n’a bougé du côté de l’OM. Roberto De Zerbi n’a pas démissionné, les dirigeants n’ont pas pris la parole et les supporters ne se sont pas encore manifestés pour faire connaître leur colère. On sait juste que l’avant-match contre Strasbourg samedi après-midi devrait être émaillé de banderoles bien senties. Qui viseront-elles ? L’ensemble des joueurs, du staff et de la direction ou quelques-uns, particulièrement défaillants au Parc, en particulier ? Si c’est cette deuxième option qui est retenue, Daniel Riolo propose deux noms : Mason Greenwood et Leonardo Balerdi.

« Greenwood, on est au-delà de la honte »

« Je partage le point de vue d’une situation qui est en train de devenir intenable. Roberto De Zerbi est dans une situation d’échec, qu’il acte. Evidemment, il peut en vouloir à des joueurs. Assurément, si j’étais lui, il y a des joueurs qui me sortiraient par les yeux aussi. Mais lui aussi doit se remettre en question. Greenwood, ce dimanche, on est au-delà de la honte. Je ne sais pas comment on peut rester calme face à une telle prestation. Balerdi, c’est pareil. Tu es le capitaine, tu n’as rien compris au foot. »

« Et donc, le caractère de De Zerbi pourrait le pousser à partir cette semaine, oui. Je crois à cette théorie. Je n’exclus pas un départ. On sait que dans le foot, c’est l’entraîneur qui est le premier responsable, le premier fusible. Juste ou injuste ? On sait bien que les résultats déterminent tout. On pourrait très bien dire : « La 3e place, c’est l’objectif ; la Coupe de France, c’est un autre objectif », et les deux sont encore là pour l’OM. Sauf qu’il y a une crainte : est-ce que le vestiaire et le coach sont encore sur le même bateau ? »

Le calendrier de fin de saison de l’OM

14/02 : OM-Strasbourg (22e journée de Ligue 1)

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France