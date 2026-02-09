À LA UNE DU 9 FéV 2026
[23:00]OM : ces chiffres désastreux qui rapprochent De Zerbi de la sortie 
[22:42]OM : après le Classico, une nouvelle polémique menace de faire exploser les supporters
[22:14]PSG – OM : l’entreprise moquée par le CUP contre-attaque
[21:53]FC Barcelone Mercato : Messi de retour en 2029, la bombe est lâchée !
[21:12]OM : Ménès prend Rabiot et Rongier pour justifier la déroute dans le Classico
[20:52]FC Barcelone : un rival prêt à chiper Flick à Laporta !
[20:36]OL Mercato : le message clair de l’agent d’Endrick sur son avenir
[20:24]ASSE : Thimothée Chalamet va jouer dans le Chaudron !
[19:54]RC Lens Mercato : Pierre Ménès annonce un transfert à plus de 70 M€ !
[19:27]OM : au tour de Papin de flinguer les Olympiens après Paris
OM : après le Classico, une nouvelle polémique menace de faire exploser les supporters

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 22:42
💬 Commenter
Shéhérazade Semsar (à gauche) lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
L’humiliation subie dimanche à Paris (0-5) a déjà mis les supporters de l’OM sur les dents. Mais les révélations sur la vice-présidente du conseil de surveillance risquent de les faire exploser…

Samedi, l’OM accueillera le RC Strasbourg pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Le stade Vélodrome devrait être particulièrement virulent contre son équipe. Déjà remontés après l’élimination de la Champions League, les supporters des deux virages avaient brandi des banderoles cinglantes lors de la réception de Rennes (3-0) en 8es de finale de la Coupe de France. La colère devrait grimper d’un cran après le 0-5 enduré au Parc des Princes dimanche soir. Une humiliation face à l’ennemi juré, vue par la France entière, qui va entraîner une réponse musclée des ultras.

Un #SherazadeSemsarOUT lancé par les supporters

Et d’après L’Equipe, d’autres griefs, autres que sportifs, pourraient se greffer à la contestation populaire. En effet, le quotidien sportif nous apprend que la vice-présidente du conseil de surveillance, Shéhérazade Semsar, qui est l’œil de Frank McCourt en France, prend de plus en plus de place. Cela ne plait pas du tout à Medhi Benatia ainsi qu’à Pablo Longoria. Mais le plus problématique, c’est qu’elle relaye des publications islamophobes et des propos banalisant ou justifiant le génocide israélien à Gaza. Quand on sait à quel point Israël est mal vu en France actuellement, particulièrement à Marseille, cette révélation ne risque pas de faire grimper sa cote de popularité… D’ailleurs, les supporters ont lancé un hashtag SherazadeSemsarOUT qui fait fureur.

Toutes ces révélations font que l’Olympique de Marseille ressemble à une énorme poudrière actuellement. A la prochaine étincelle, il menace d’exploser…

