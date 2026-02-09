Au Parc des Princes, à l’occasion d’un Classique annoncé comme décisif pour l’OM, Mason Greenwood était une nouvelle fois très attendu. Mais sous la lumière crue du PSG (0-5), l’attaquant anglais a livré une prestation d’une discrétion inquiétante.

Dans une soirée où l’OM espérait un exploit pour se relancer, Mason Greenwood avait la légitimité du leader offensif : titulaire, l’Anglais incarnait l’espoir marseillais. Pourtant, face à la défense rugueuse du PSG, l’ex-prodige de Manchester United n’a jamais semblé en mesure de briller. En 80 minutes sur la pelouse, Greenwood n’a tenté qu’un seul tir – rapidement contré – et touché seulement 40 ballons, la plupart du temps dans des zones sans risque pour Paris.

Pire, il compile 11 pertes de balle et ne provoque pratiquement aucune situation dangereuse. On l’attendait décisif, il est passé à côté, incapable d’enrayer la domination parisienne ni d’allumer la moindre étincelle offensive. Cette transparence se traduit jusque dans sa sortie, remplacé tardivement par Nadir, le visage fermé, complètement étranger à la fin de match.

1 tir tenté, aucun cadré

40 ballons joués

11 pertes de balle

0 occasion créée

Des chiffres qui inquiètent sur les grands rendez-vous

La prestation de Greenwood face au PSG ne ressemble malheureusement pas à un simple accident. Depuis le début de saison, le bilan de l’ailier anglais contre les équipes du haut de tableau interroge lourdement. En neuf affrontements face au top 8 de Ligue 1, Greenwood n’a inscrit qu’un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive. Son ratio est préoccupant pour un joueur au profil de star, censé porter l’attaque olympienne, alors même que ses statistiques globales en Ligue 1 (13 buts, 4 passes en 20 matchs) donnent le change sur le plan comptable.

Ce contraste interroge la capacité de Greenwood à répondre présent dès que l’exigence monte d’un cran. Face aux plus petits budgets, il s’exprime, mais dans l’adversité et face à des blocs compacts, Marseille se retrouve orphelin du talent attendu. Cette tendance n’est pas passée inaperçue en interne et pèse désormais sur tous les débats autour de son avenir, alors qu’un grande formation européenne aurait coché son nom en perspective du prochain mercato.

L’alerte lancée pour l’OM et De Zerbi

Après la débâcle au Parc, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots : « On a manqué d’ordre, on n’a pas suivi le plan de jeu… Il y a perdre et perdre. » Derrière l’analyse collective pointe aussi l’impuissance offensive, verte sur Greenwood ce soir-là. Le coach italien apparaît désemparé face à la répétition de ces défaillances dans les matches à enjeu, d’autant que la tension récente entre Mason Greenwood et Roberto De Zerbi commence à alimenter toutes les spéculations sur le banc marseillais.

À vingt-quatre ans, Greenwood demeure un talent rare, dont la cote a rebondi jusqu’à 50 millions d’euros après des passages mouvementés en Angleterre et en Espagne. Mais pour convaincre définitivement l’OM – et les observateurs du championnat – il ne pourra plus se contenter d’être brillant face aux mal classés. Marseille, en quête d’ambitions et fragilisé par cet échec retentissant, n’a plus le temps d’attendre l’éclosion d’un leader qui ne s’exprime jamais dans les moments-clés.

Faute de réaction rapide, le tunnel d’anonymat qui engloutit Greenwood dans les chocs de Ligue 1 pourrait bien influencer son avenir phocéen. Pour aller plus loin sur son adaptation et les perspectives du club marseillais, un éclairage détaillé sur sa situation actuelle est disponible ici.