La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le mercato hivernal s’annonce déjà explosif à l’OM en raison de l’intérêt grandissant que suscite Mason Greenwood (24 ans).

Auteur d’un triplé hier soir contre les amateurs de Bayeux en 16es de finale de la Coupe de France à Caen (9-0), Mason Greenwood a confirmé sa bonne saison à l’OM. Et cela a attiré le regard d’un géant européen en plein mercato : l’Atlético de Madrid mène la danse.

L’Atlético renfloue ses caisses pour Greenwood

Selon les informations de Fichajes, le club espagnol a lancé une véritable opération financière pour pouvoir s’offrir la star anglaise de l’OM. Plusieurs ventes ont déjà été accélérées pour renflouer les caisses : Conor Gallagher est parti pour 40 millions, Giacomo Raspadori pourrait rapporter près de 20 millions, et Thiago Almada environ 20 millions supplémentaires. À cela pourrait s’ajouter la vente de Nahuel Molina, estimée entre 10 et 15 millions. L’objectif est clair : réunir le budget nécessaire pour s’attaquer à l’OM et faire venir l’attaquant anglais en Liga.

Simeone enfin pleinement convaincu ?

Avec ses progrès dans le rempli défensif, Greenwood correspond enfin parfaitement au profil souhaité par Diego Simeone. Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, il séduirait l’entraîneur argentin par son talent et sa polyvalence. Simeone a même confié en privé que l’arrivée de Greenwood représenterait un vrai saut qualitatif pour l’attaque de l’Atlético. De son côté, l’OM sait que retenir Greenwood ne sera pas facile si une offre massive arrive. Marseille pourrait se retrouver à négocier dès janvier, avec un club prêt à mettre les moyens pour s’offrir sa star.