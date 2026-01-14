La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors qu’un départ semblait presque acté cet hiver, Neal Maupay a vu son avenir basculer. Courtisé par le FC Nantes et plusieurs clubs espagnols, l’attaquant de 29 ans n’aurait désormais plus aucune raison de quitter l’OM lors de ce mercato hivernal.

L’information est claire et vient de Sacha Tavolieri, toujours très bien renseigné sur les dossiers du mercato. Le départ de Robinio Vaz a totalement rebattu les cartes en interne. « Sauf en cas d’offre pour un transfert définitif, Neal Maupay n’est plus à vendre suite au départ de Robinio Vaz ! Le Français est réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille. »

Un message limpide. L’OM ferme la porte, sauf offre impossible à refuser. Une décision assumée par Roberto De Zerbi, qui n’a jamais totalement décroché avec son attaquant malgré les rumeurs persistantes de départ. Mieux encore, Maupay a joint les actes à la parole. Entré en jeu face à Bayeux en Coupe de France, il a trouvé le chemin des filets en fin de match, scellant une soirée parfaite (9-0). Un but symbolique, mais pas anodin dans un contexte aussi tendu.

Selon L’Équipe, De Zerbi apprécie particulièrement la qualité et l’intensité de ses entraînements depuis le début de la saison. Un investissement quotidien qui a fini par convaincre le staff olympien de le conserver dans la rotation offensive. Résultat, le FC Nantes et les prétendants espagnols peuvent ranger le dossier au placard. À moins d’un coup de tonnerre financier, Maupay restera à Marseille cet hiver.