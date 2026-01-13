L’OM s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France en surclassant les amateurs de Bayeux ce soir à Caen (0-0). Voici les notes des Phocéens.

Après une défaite inquiétante contre Nantes (0-2) au Vélodrome et un nul rageant contre le PSG (2-2, 1 t.a.b. à 3) dans le Trophée des champions, l’OM était en quête d’une première victoire, ce soir à Bayeux. Il l’a décrochée, sans trembler. Dans un stade Michel d’Ornano plein, les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement au pas les joueurs de Régional 1. Malgré les absences d’Aubameyang, Paixao, Vaz et Vermeeren, ils ont déroulé face à une opposition dépassée. Et gagné le droit d’affronter le Stade Rennais en 8es de finale le 10 ou 11 février. Voici les notes des Phocéens.

De Lange (6) : très appliqué sur les rares ballons qu’il a eu à négocier, comme sur ce coup franc de 35 mètres frappé en force à la 24e, ou dans ses relances au pied très risquées plein axe. Toujours bien placé, il dégage une impression de sérénité en toutes circonstances.

Murillo (6) : il allume la première mèche, dès la première minute, mais sa frappe du gauche est repoussée en corner par le gardien. Passeur décisif à la 12e pour Angel Gomes d’un centre en retrait à ras de terre et à la 86e sur le but de Neal Maupay. Un match sérieux de sa part.

Pavard (6) : pas franchement à son avantage depuis plusieurs semaines, il a été solide ce soir. Mais l’opposition ne risquait pas de le faire douter. Passeur décisif, tout de même, sur le dernier but. On attendra toutefois le match à Angers samedi pour commencer à parler de rétablissement.

Medina (6) (Egan-Riley (6), 46e) : désigné capitaine par De Zerbi, l’Argentin s’est comporté en patron de défense, même si celle-ci n’a pas été souvent mise à contribution par Bayeux. Egan-Riley, qui l’a remplacé à la pause, a été sérieux et s’est même permis d’inscrire le septième but des siens à la 80e d’une belle détente sur un corner de la gauche de Greenwood.

Emerson (6) (Weah (5), 46e) : sa frappe de 25 mètres à la 3e minute est difficilement détournée en corner par le gardien. Rebelote à la 20e, d’encore plus loin, mais cette fois, son tir finit dans le petit filet. Weah, qui a pris la suite à la mi-temps, ne s’est pas trop signalé, si ce n’est par une frappe complètement dévissée en plein cœur de la seconde période.

Gomes (7) (Bakola, 67e) : auteur d’un bon début de match, il est récompensé par l’ouverture du score à la 12e minute, d’un plat du pied au point de pénalty après un centre de Murillo. Averti à la 22e pour un tacle dangereux sur un adversaire à 35 mètres de ses buts. Il a pris beaucoup de coups et a fini blessé, ce qui a permis à Bakola, en instance de départ, de rentrer. Gomes, lui, a livré une belle prestation à un moment où son avenir s’inscrit lui aussi pointillés.

O’Riley (6) : très actif au milieu, il se signale par une jolie feinte sur le but de Greenwood (26e). Mais pour le reste, il a encore eu du déchet dans son jeu offensif et dans ses frappes. A l’heure où l’OM se pose la question de savoir s’il casse son prêt ou s’il lève son option d’achat, le Danois n’a rien fait pour mettre tout le monde d’accord !

Greenwood (7) : pas trop en réussite en début de match, il marque le troisième but des siens d’une frappe du gauche placée dont il a le secret. Il n’a qu’à pousser le ballon au fond des filets, à un mètre des buts, pour son doublé à la 47e. Passeur décisif pour Gouiri à la 55e et Egan-Riley à la 80e avant de clôturer la marque à la dernière minute. Greenwood a fait du Greenwood : en marchant, il a été hyper décisif !

Nadir (5) : dans un match aussi facile, on peut regretter qu’il n’ait pas été davantage impliqué dans les buts de son équipe. Il a fait le travail au milieu, contribuant à la large domination marseillais. Mais il aurait pu faire mieux au niveau offensif, même s’il est avant-dernier passeur sur le neuvième but.

Traoré (8) (M’Madi, 62e) : son premier coup d’éclat du match est un geste défensif (17e). Il est en effet présent au second poteau pour dévier de la tête un centre que s’apprêtait à reprendre un joueur de Bayeux. Il est récompensé dans la foulée par son premier but avec l’OM, après avoir dribblé le gardien qui venait de rater un dégagement aérien (18e). Passeur décisif sur les buts de Greenwood à la 26e et Gouiri à la 32e. Un vrai bon match de sa part, qui justifie la confiance que lui témoigne Roberto De Zerbi.

Gouiri (7) (Maupay, 62e) : manque l’immanquable à la 30e sur un service parfait de Traoré. Il se reprend deux minutes plus tard sur une copie conforme de l’action précédente. Passeur décisif pour Greenwood à la 47e après avoir dribblé le gardien adverse et centré le long de la ligne de but. Il inscrit un doublé en reprenant de près un centre de Greenwood (55e). Maupay, qui le remplace, inscrit son premier but de la saison en reprenant de près un centre de Murillo à la 86e.