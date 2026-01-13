La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déjà désireuse de recruter Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus Turin s’est également positionnée sur le défenseur espagnol Oscar Mingueza (26 ans, Celta Vigo), que l’OM veut aussi recruter.

Anciens de la Juventus Turin, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont peut-être devoir passer quelques coups de fils aux dirigeants de la Vieille Dame. Car ceux-ci ont une fâcheuse tendance à contrarier les plans de l’OM depuis quelques semaines. Ainsi, les Bianconeri ont fait de Pierre-Emile Hojbjerg leur priorité pour renforcer le poste de milieu de terrain défensif. L’OM a fermé la porte mais la presse italienne a cru comprendre que le Danois s’interrogeait, remonté par l’incapacité de son équipe à franchir certains paliers.

La Juve prête à recruter Mingueza dès cet hiver

Mais la Juventus explore une autre piste qui concurrence directement l’OM. Elle mène à Oscar Mingueza. Le polyvalent défenseur espagnol, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral gauche, a été formé au FC Barcelone. Aujourd’hui au Celta Vigo, il sera en fin de contrat à la fin de la saison. Ce qui, évidemment, attirer de nombreux prétendants, dont l’OM, la Juventus mais aussi Aston Villa, West Ham et l’AC Milan.

Ekrem Konur, qui dévoile cette piste, assure que la Juventus a une longueur d’avance, pour la simple raison qu’elle est prête à recruter Mingueza dès cet hiver et donc à verser une petite indemnité au Celta. Elle aurait fait de l’Espagnol sa recrue prioritaire pour renforcer une défense ayant montré de gros signes de faiblesses en première partie de saison.