À LA UNE DU 13 JAN 2026
[23:30]PSG Mercato : le Qatar doit-il céder devant les caprices de Dembélé ?
[22:51]OM : les notes des Marseillais sans pitié avec Bayeux (9-0)
[22:08]FC Barcelone Mercato : Deco passe la main sur un dossier à 30 M€
[21:54]Real Madrid : « un ramassis de conneries », un Merengue explose après le renvoi d’Alonso
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 21:38
💬 Commenter
Le défenseur du Celta Vigo Oscar Mingueza relançant le ballon.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Déjà désireuse de recruter Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus Turin s’est également positionnée sur le défenseur espagnol Oscar Mingueza (26 ans, Celta Vigo), que l’OM veut aussi recruter.

Anciens de la Juventus Turin, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont peut-être devoir passer quelques coups de fils aux dirigeants de la Vieille Dame. Car ceux-ci ont une fâcheuse tendance à contrarier les plans de l’OM depuis quelques semaines. Ainsi, les Bianconeri ont fait de Pierre-Emile Hojbjerg leur priorité pour renforcer le poste de milieu de terrain défensif. L’OM a fermé la porte mais la presse italienne a cru comprendre que le Danois s’interrogeait, remonté par l’incapacité de son équipe à franchir certains paliers.

La Juve prête à recruter Mingueza dès cet hiver

Mais la Juventus explore une autre piste qui concurrence directement l’OM. Elle mène à Oscar Mingueza. Le polyvalent défenseur espagnol, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral gauche, a été formé au FC Barcelone. Aujourd’hui au Celta Vigo, il sera en fin de contrat à la fin de la saison. Ce qui, évidemment, attirer de nombreux prétendants, dont l’OM, la Juventus mais aussi Aston Villa, West Ham et l’AC Milan.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Ekrem Konur, qui dévoile cette piste, assure que la Juventus a une longueur d’avance, pour la simple raison qu’elle est prête à recruter Mingueza dès cet hiver et donc à verser une petite indemnité au Celta. Elle aurait fait de l’Espagnol sa recrue prioritaire pour renforcer une défense ayant montré de gros signes de faiblesses en première partie de saison.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot