À LA UNE DU 13 JAN 2026
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
[19:38]RC Lens Mercato : l’OM lorgne un titulaire sang et or !
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 19:01
💬 Commenter
Darryl Bakola lors d'un échauffement au Vélodrome.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Après Robinio Vaz, Darryl Bakola pourrait lui aussi être vendu par l’OM cet hiver car il refuse de prolonger son contrat. Et pour cause, de gros clubs le suivent !

Le cas Robinio Vaz bientôt réglé, l’Olympique de Marseille va se pencher sur un autre cas épineux, celui de Darryl Bakola. A l’image de l’attaquant, le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat, qui le lie au club phocéen jusqu’en 2027. En cause, une histoire salariale, Bakola espérant plus que ce que propose sa direction. Ce mardi soir, Ekrem Konur confirme qu’un départ est dans l’air pour le milieu mais le journaliste turc ne s’arrête pas là : il publie la liste de ses courtisans et il y a de grands noms européens !

Aston Villa en pole position

Konur assure qu’Aston Villa serait le mieux placé actuellement pour recruter Darryl Bakola. L’Inter Milan, le Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal et Newcastle seraient également sur les rangs. Transfermarkt y ajoute Stuttgart, le Borussia Dortmund, l’Eintracht Francfort et… le PSG ! Mais on voit mal l’OM vendre l’un de ses jeunes les plus prometteurs à son plus grand rival. Et ce même si Paris n’aurait aucun mal à verser les 25 à 30 M€ attendus par Medhi Benatia et Pablo Longoria pour céder Bakola.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Tout espoir n’est pas perdu concernant une prolongation de contrat de Darryl Bakola à l’Olympique de Marseille mais la tendance est clairement à un départ pour le moment…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot