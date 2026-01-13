La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après Robinio Vaz, Darryl Bakola pourrait lui aussi être vendu par l’OM cet hiver car il refuse de prolonger son contrat. Et pour cause, de gros clubs le suivent !

Le cas Robinio Vaz bientôt réglé, l’Olympique de Marseille va se pencher sur un autre cas épineux, celui de Darryl Bakola. A l’image de l’attaquant, le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat, qui le lie au club phocéen jusqu’en 2027. En cause, une histoire salariale, Bakola espérant plus que ce que propose sa direction. Ce mardi soir, Ekrem Konur confirme qu’un départ est dans l’air pour le milieu mais le journaliste turc ne s’arrête pas là : il publie la liste de ses courtisans et il y a de grands noms européens !

Aston Villa en pole position

Konur assure qu’Aston Villa serait le mieux placé actuellement pour recruter Darryl Bakola. L’Inter Milan, le Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal et Newcastle seraient également sur les rangs. Transfermarkt y ajoute Stuttgart, le Borussia Dortmund, l’Eintracht Francfort et… le PSG ! Mais on voit mal l’OM vendre l’un de ses jeunes les plus prometteurs à son plus grand rival. Et ce même si Paris n’aurait aucun mal à verser les 25 à 30 M€ attendus par Medhi Benatia et Pablo Longoria pour céder Bakola.

Tout espoir n’est pas perdu concernant une prolongation de contrat de Darryl Bakola à l’Olympique de Marseille mais la tendance est clairement à un départ pour le moment…