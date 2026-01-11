À LA UNE DU 11 JAN 2026
[22:59]LOSC – OL : Endrick marque un but et les esprits, les Gones qualifiés
[22:30]OM Mercato : un 2e club espagnol sur Maupay, Abdelli en approche ?
[22:16]FC Nantes : Kantari a vu du positif contre Nice et justifie sa rotation
[22:04]Le FC Barcelone domine le Real Madrid, Raphinha éclipse Vinicius Jr
[21:44]PSG Mercato : l’entourage de Dembélé lâche ses vérités sur sa prolongation
[21:27]OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?
[20:45]FC Nantes : les gagnants et les perdants de l’élimination face à Nice
[20:12]LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !
[20:10]Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé
[19:25]RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 21:27
💬 Commenter
Medhi Benatia et Pablo Longoria lors du match de l'OM dans le Trophée des champions.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

L’OM aurait l’intention de conserver définitivement Matt O’Riley, qui n’est que prêté par Brighton. La levée de son option d’achat coûterait aux alentours de 28 M€.

Après un début de saison intéressant, au cours duquel il a été très intéressant lors de la courte défaite sur la pelouse du Real Madrid (1-2), a participé à la victoire sur le PSG (1-0) et réalisé plusieurs prestations de très bon niveau, Matt O’Riley est rentré dans le rang. Un problème récurrent pour le milieu de terrain danois, qui avait perdu sa place à Brighton à cause de cette inconstance. Mais, bizarrement, il semble que Roberto De Zerbi et la direction de l’OM soient convaincu de pouvoir tirer le meilleur de lui. Car plusieurs sources annoncent une volonté de lever son option d’achat cet hiver.

Une option d’achat à 28 M€ ?

Ce dimanche, c’est Ekrem Konur qui annonce que l’OM souhaiterait recruter définitivement le milieu de 25 ans. Sauf que le journaliste turc assure que l’option d’achat du Danois né en Angleterre est de 28 M€, contre 35 M€ évoqués en décembre. Sur cette somme, 10% reviendrait à son ancien club, le Celtic Glasgow. Pour l’OM, c’est 7 M€ de moins qu’annoncés initialement mais ça reste quand même une somme conséquente pour un joueur qui n’est plus titulaire. Mais la perspective de pouvoir le revendre plus cher en Premier League s’il finit par s’imposer a peut-être donné des idées à la direction marseillaise.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Depuis le début de la saison, Matt O’Riley a inscrit un but avec l’OM et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues en vingt matches.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot