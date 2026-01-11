Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’OM aurait l’intention de conserver définitivement Matt O’Riley, qui n’est que prêté par Brighton. La levée de son option d’achat coûterait aux alentours de 28 M€.

Après un début de saison intéressant, au cours duquel il a été très intéressant lors de la courte défaite sur la pelouse du Real Madrid (1-2), a participé à la victoire sur le PSG (1-0) et réalisé plusieurs prestations de très bon niveau, Matt O’Riley est rentré dans le rang. Un problème récurrent pour le milieu de terrain danois, qui avait perdu sa place à Brighton à cause de cette inconstance. Mais, bizarrement, il semble que Roberto De Zerbi et la direction de l’OM soient convaincu de pouvoir tirer le meilleur de lui. Car plusieurs sources annoncent une volonté de lever son option d’achat cet hiver.

Une option d’achat à 28 M€ ?

Ce dimanche, c’est Ekrem Konur qui annonce que l’OM souhaiterait recruter définitivement le milieu de 25 ans. Sauf que le journaliste turc assure que l’option d’achat du Danois né en Angleterre est de 28 M€, contre 35 M€ évoqués en décembre. Sur cette somme, 10% reviendrait à son ancien club, le Celtic Glasgow. Pour l’OM, c’est 7 M€ de moins qu’annoncés initialement mais ça reste quand même une somme conséquente pour un joueur qui n’est plus titulaire. Mais la perspective de pouvoir le revendre plus cher en Premier League s’il finit par s’imposer a peut-être donné des idées à la direction marseillaise.

Depuis le début de la saison, Matt O’Riley a inscrit un but avec l’OM et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues en vingt matches.