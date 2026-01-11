OM Mercato : le prix de Vaz revu à la baisse, un regret à 80 M€ se profile !

À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose déjà comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de l’Olympique de Marseille attire les regards des plus grands clubs européens. Pourtant, son avenir reste incertain, et l’OM pourrait se retrouver face à un choix stratégique crucial dans les semaines à venir.

Vaz transféré pour moins de 30 millions ?

Sous contrat jusqu’en 2028, Vaz a encore le temps de mûrir et de renforcer sa valeur sur le marché. Mais la pression de la concurrence internationale se fait sentir : Milan, le Napoli, Manchester United, le PSG et le Bayer Leverkusen suivent tous de près le jeune Français. Cependant, il est annoncé avec insistance du côté de l’AS Roma ces dernières heures, même si une déclaration du directeur sportif Frederic Massara a un peu refroidi le dossier. Néanmoins, La Gazzetta dello Sport indique que, même si l’OM demande environ 30 millions d’euros, l’affaire pourrait se conclure autour de 20 à 22 millions, à moins qu’une proposition irrésistible d’un club de Premier League ne vienne bouleverser les plans.

Un montant que va regretter l’OM avec une vente prématurée qui risquerait de sous-estimer le potentiel du joueur, comme l’a affirmé l’ancien défenseur central Maxime Chanot. « Si l’OM était en mesure de se mettre d’accord avec Robinio Vaz, arriver à le faire briller, ça ne serait pas 20 ou 25 millions que tu pourrais récupérer dans les caisses mais 75 à 80 millions si jamais le gamin est en mesure de pouvoir, on l’a vu avec Martial à Monaco, faire une saison à 20 buts », explique-t-il sur RMC. Pour lui, si l’OM cède dès cet hiver pour Vaz, c’est donc un regret chiffré à 80 millions qui se profile.

L’OM face à un dilemme

Pour le moment, Vaz n’a pas encore prolongé avec l’OM et les discussions avec son club restent tendues. Les dirigeants marseillais doivent donc évaluer s’il vaut mieux négocier un départ cet hiver ou miser sur le développement du joueur pour maximiser son retour futur.

Dans tous les cas, Robinio Vaz reste un nom à suivre de près. Sa capacité à performer sur le terrain et à attirer l’attention des géants européens pourrait transformer l’OM en tremplin pour une future superstar, ou en vendeur stratégique capable de réaliser un transfert record.