OM Mercato : annoncé proche de l’AS Roma, Vaz reçoit une terrible nouvelle

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 18:51
Robinio Vaz (OM)
Alors que Robinio Vaz se rapproche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille cet hiver, l’AS Roma a récemment répondu de manière très claire concernant son potentiel transfert, relançant ainsi les spéculations autour de l’avenir du jeune attaquant français de 18 ans.

Courtisé par plusieurs grands clubs européens — dont Aston Villa, l’Eintracht Francfort, et surtout l’AS Roma selon Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano et Eleonora Trotta — Vaz est un des talents les plus scrutés de ce mercato hivernal.

Massara ne croit pas à l’arrivée de Vaz

Pourtant, le directeur sportif romain Frédéric Massara a refroidi les ardeurs autour d’un transfert imminent, affirmant que l’accord semblait très improbable et que l’OM ne semblait pas désireux de vendre son jeune attaquant. Cette déclaration a été relayée sur X par Fabrizio Romano et reprise par plusieurs sources médiatiques.

“Robinio Vaz est un grand talent, mais cet accord est très improbable. Je ne crois pas que l’Olympique de Marseille veuille vendre Robinio Vaz… et il y a plusieurs grands clubs intéressés, peut-être même trop.” — déclaration du DS romain.

Une terrible nouvelle pour Robinio Vaz, lui qui semble déterminé à plier bagage cet hiver. Il n’a d’ailleurs plus été utilisé par Roberto De Zerbi sur les deux derniers matchs.

L’OM exigeant pour sa pépite

Selon certaines lectures de cette sortie, cette déclaration pourrait être interprétée comme une manœuvre stratégique pour mettre la pression sur l’OM, en indiquant publiquement qu’un accord n’est pas garanti, malgré l’intérêt. Rien n’empêche toutefois l’AS Roma de poursuivre plusieurs pistes d’attaquants cet hiver.

Dans le même temps, la valorisation du joueur par Marseille est élevée, avec des évaluations situées entre 25 et 30 M€ environ — un montant qui pourrait freiner certaines offres si le club phocéen maintient ses exigences.

