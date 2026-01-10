À LA UNE DU 10 JAN 2026
OM Mercato : les supporters rêvent de Dybala en échange de Vaz, une  première réponse est tombée ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 12:40
Paulo Dybala (AS Rome)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que l’AS Rome serait sur le point de recruter Robinio Vaz, les supporters de l’OM réclament Paulo Dybala en échange. Son avenir semble ailleurs.

L’enthousiasme des supporters de l’OM est déjà palpable : face au possible transfert de Robinio Vaz (18 ans) vers l’AS Rome, certains réclament un nom emblématique pour compenser la perte du jeune attaquant… Paulo Dybala (32 ans). L’idée d’un échange fait rêver les fans olympiens, qui n’hésitent pas à envisager des hashtags et campagnes sur les réseaux pour pousser la direction olympienne à bouger.

Dybala vers l’Amérique du Sud ?

Mais la réalité du mercato est tout autre. Selon Ekrem Konur, Dybala n’est pas sur le point de rester en Europe et encore moins à l’OM. « L’attaquant argentin de l’AS Roma, Paulo Dybala, a été proposé à Flamengo ! Boca Juniors s’intéresse à un attaquant argentin de 32 ans. Journées chargées sur le marché sud-américain », précise-t-il sur X. Une réponse claire et sans détour qui coupe court aux espoirs des supporters marseillais.

Quel profil pour compenser le possible départ de Vaz ? 

L’OM devra donc se contenter de négocier pour Vaz ou trouver d’autres solutions offensives : Dybala semble prêt à poursuivre sa carrière en Amérique du Sud, loin du Vieux-Port. Une bonne piqûre de rappel pour les supporters, mais aussi un signal pour la direction : il faudra trouver des renforts réalistes et rapides pour compenser le possible départ du prodige marseillais cet hiver.

