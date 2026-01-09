À LA UNE DU 9 JAN 2026
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
[11:00]OM Mercato : de nouveaux financements trouvés par McCourt au Koweït ?
[10:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : Yannick Ferreira Carrasco a une priorité pour son avenir
[10:17]PSG – OM : chambrage total, les Parisiens se lâchent violemment après la finale
[09:50]Revue de presse espagnole : pendant que le FC Barcelone finalise une recrue, Mbappé entrevoit le Clasico ! 
[09:19]ASSE – Mercato INFO BUT! : Nzingoula, une piste… mais pas une priorité
[09:00]CAN 2025 : le Maroc face à un obstacle insurmontable en quarts ?
[08:48]OM Mercato : la terreur du Vélodrome au Stade Rennais cet hiver ? 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : de nouveaux financements trouvés par McCourt au Koweït ?

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 11:00
💬 Commenter
Frank McCourt (OM)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Malgré une prestation sportive frustrante face au PSG, la direction de l’OM s’est offert un tout autre terrain de jeu au Koweït : celui des discussions institutionnelles et stratégiques, en marge du Trophée des Champions.

Il fallait un signal fort, la présence du propriétaire américain Franck McCourt en personne en est la preuve. Hier, l’homme d’affaires ne s’est pas contenté d’observer le choc contre le PSG : venu sur place, il a affiché une détermination claire, en particulier dans un contexte où la perspective de boycott planait dans l’air, poussant clairement à repositionner l’OM sur l’échiquier international.

Franck McCourt en première ligne

Selon La Provence, le déplacement du board marseillais ne s’est pas limité aux tribunes du stade. Avant même le coup d’envoi, McCourt a rencontré Ahmed Al-Yousef Al-Sabah, président de la Fédération koweïtienne de football, renforçant d’emblée les liens institutionnels. Parallèlement, Pablo Longoria et Alessandro Antonello ont mené d’intenses discussions avec les représentants de la Chambre de commerce et d’industrie locale, abordant des dossiers majeurs pour le développement du club.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Quels enjeux pour l’OM ?

Derrière ces réunions se cachent des thèmes brûlants : la structuration interne, l’organisation des futurs événements, mais aussi la recherche de financements pour sécuriser et accélérer l’ambition de l’OM. Cette séquence intervient dans un climat agité marqué par des manœuvres tenaces du directeur sportif Mehdi Benatia sur le mercato comme par des interrogations sur la gouvernance future du club.

Un impact à suivre pour le club phocéen

Cette réunion au sommet, loin de la Méditerranée, pose les bases d’un OM plus ouvert vers l’international et prêt à saisir des opportunités économiques inédites. Si la victoire n’était pas au rendez-vous sur le terrain, c’est peut-être sur celui de la stratégie et du dialogue institutionnel que Marseille vient de marquer des points précieux pour son futur. Signe du moment, même la question sur le devenir de certains cadres agite les débats, à l’image des interrogations autour du poste de Medhi Benatia.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot