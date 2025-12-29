À LA UNE DU 29 DéC 2025
[22:06]CAN : le Maroc d’Hakimi et El Kaabi se qualifie avec brio, ça passe aussi pour le Mali
[22:00]FC Nantes Mercato : Imran Louza de retour chez un rival de Ligue 1 ?
[21:30]Stade Rennais, ASSE : le joli témoignage de Mahdi Camara sur Jean-Louis Gasset
[21:00]OM Mercato : Benatia prêt à faire une folie pour un joueur formé au Stade Rennais ?
[20:30]FC Nantes Mercato : Cabella est déjà là, une autre recrue attendue avant l’OM
[20:00]FC Barcelone : Ronald Araújo de retour mais en sursis
[19:40]ASSE : Bafé Gomis glisse un précieux conseil Mercato aux Verts
[19:20]Real Madrid, OL Mercato : Endrick a snobé les supporters pour sa grande première à Lyon !
[19:00]CAN : Mostafa Mohamed (FC Nantes) n’a pas brillé avec l’Egypte, ça passe pour l’Afrique du Sud
[18:50]ASSE : du renfort pour Horneland à la reprise de l’entraînement !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Benatia prêt à faire une folie pour un joueur formé au Stade Rennais ?

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 21:00
💬 Commenter
Sacha Boey (Bayern Munich)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que la priorité affichée reste l’allègement de l’effectif, la direction de l’OM n’écarte pas l’arrivée d’un ou deux profils soigneusement ciblés pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Parmi eux, le nom d’un ancien Rennais revient avec insistance. 

Et si l’OM relançait Sacha Boey ? Après des rumeurs cet été, le nom du latéral droit du Bayern Munich réveille la tension du mercato. Sky Germany affirme que le défenseur, passé par le centre de formation du Stade Rennais, figure en tête d’une short-list qui attire déjà toutes les convoitises. Si un bon nombre d’éléments jugés indésirables sont invités à faire leurs valises, l’OM n’a guère caché son intention de renforcer certains postes-clefs pour garder le cap dans la course aux places européennes. Mehdi Benatia, directeur sportif et artisan des grandes manœuvres marseillaises (les exploits de Mehdi Benatia au mercato de l’OM), peaufine sa stratégie avec soin : priorité au dégraissage, mais lucidité sur la nécessité d’apporter du sang neuf pour ne pas rester en retrait sur le plan national. Dans cette logique, difficile pour les décideurs olympiens d’ignorer la situation mouvante de Sacha Boey en Allemagne.

Boey, sous les radars de plusieurs clubs européens

Formé à Rennes, révélé à Galatasaray, puis transféré au Bayern Munich, Sacha Boey est un joueur au profil dynamique, polyvalent et connu pour son engagement sur le flanc droit. Son adaptation difficile en Bavière suscite déjà l’intérêt de nombreux clubs ; Boey se prépare d’ailleurs à quitter le Bayern lors de ce mercato. Ce contexte attire la convoitise de l’OM, mais Marseille n’est pas seul sur le dossier. Crystal Palace et Galatasaray sont également en embuscade, chacun prêt à tenter sa chance pour s’attacher les services du défenseur de 25 ans, qui ambitionne toujours un avenir sous le maillot de l’Équipe de France.

Les conditions du transfert et la concurrence à anticiper

Pour pouvoir négocier avec le Bayern Munich, il faudra respecter des conditions bien encadrées : un prêt de 6 mois assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 20 millions d’euros. Un montant conséquent pour l’écurie marseillaise, surtout à la lumière des dépenses engagées récemment sur d’autres dossiers, et de la concurrence féroce sur le marché. Pour Boey, qui voit dans l’OM une occasion de se relancer et de frapper à la porte des Bleus, l’enjeu sportif prime. Mais l’agitation autour du mercato marseillais, entre opérations déjà actées et attentes de dégraissage, rend ce dossier particulièrement complexe. Face aux mouvements des concurrents et aux exigences du Bayern, l’affaire Boey s’annonce comme l’un des feuilletons à suivre de très près à la Commanderie cet hiver. 

OMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais