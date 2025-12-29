Alors que la priorité affichée reste l’allègement de l’effectif, la direction de l’OM n’écarte pas l’arrivée d’un ou deux profils soigneusement ciblés pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Parmi eux, le nom d’un ancien Rennais revient avec insistance.

Et si l’OM relançait Sacha Boey ? Après des rumeurs cet été, le nom du latéral droit du Bayern Munich réveille la tension du mercato. Sky Germany affirme que le défenseur, passé par le centre de formation du Stade Rennais, figure en tête d’une short-list qui attire déjà toutes les convoitises. Si un bon nombre d’éléments jugés indésirables sont invités à faire leurs valises, l’OM n’a guère caché son intention de renforcer certains postes-clefs pour garder le cap dans la course aux places européennes. Mehdi Benatia, directeur sportif et artisan des grandes manœuvres marseillaises (les exploits de Mehdi Benatia au mercato de l’OM), peaufine sa stratégie avec soin : priorité au dégraissage, mais lucidité sur la nécessité d’apporter du sang neuf pour ne pas rester en retrait sur le plan national. Dans cette logique, difficile pour les décideurs olympiens d’ignorer la situation mouvante de Sacha Boey en Allemagne.

Boey, sous les radars de plusieurs clubs européens

Formé à Rennes, révélé à Galatasaray, puis transféré au Bayern Munich, Sacha Boey est un joueur au profil dynamique, polyvalent et connu pour son engagement sur le flanc droit. Son adaptation difficile en Bavière suscite déjà l’intérêt de nombreux clubs ; Boey se prépare d’ailleurs à quitter le Bayern lors de ce mercato. Ce contexte attire la convoitise de l’OM, mais Marseille n’est pas seul sur le dossier. Crystal Palace et Galatasaray sont également en embuscade, chacun prêt à tenter sa chance pour s’attacher les services du défenseur de 25 ans, qui ambitionne toujours un avenir sous le maillot de l’Équipe de France.

Les conditions du transfert et la concurrence à anticiper

Pour pouvoir négocier avec le Bayern Munich, il faudra respecter des conditions bien encadrées : un prêt de 6 mois assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 20 millions d’euros. Un montant conséquent pour l’écurie marseillaise, surtout à la lumière des dépenses engagées récemment sur d’autres dossiers, et de la concurrence féroce sur le marché. Pour Boey, qui voit dans l’OM une occasion de se relancer et de frapper à la porte des Bleus, l’enjeu sportif prime. Mais l’agitation autour du mercato marseillais, entre opérations déjà actées et attentes de dégraissage, rend ce dossier particulièrement complexe. Face aux mouvements des concurrents et aux exigences du Bayern, l’affaire Boey s’annonce comme l’un des feuilletons à suivre de très près à la Commanderie cet hiver.